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Nefes-Yer Eksi İki filmi 17 Şubat'ta vizyona girecek

Türk sinemasında yeni bir Mehmetçik destanı yazmaya hazırlanan; sezonun merakla beklenen filmi TRT ortak yapımı “Nefes- Yer Eksi İki” 17 Şubat’ta seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Nefes - Yer Eksi İki filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

15:19 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Nefes- Yer eksi filmi

Nefes- Yer eksi filmi

TRT ortak yapımı "Nefes-Yer Eksi İki" filmi 17 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Hakan Evrensel'in aynı adlı romanından senaryosunu yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Ozan Uzunoğlu oturuyor.

NEFES- YER EKSİ FİLMİ OYUNCULARI VE KONUSU

Filmin başrollerini ise Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci, Arda Anarat, Eren Hacısalihoğlu paylaştı.

Yapımcılığını Orgino Media Production'ın, yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş'un üstlendiği film, 1993'te Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçen bir konuyu işliyor.

Filmin bugün yayınlanan afişinde başrol oyuncularına yer verildi.

1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde geçen "Nefes - Yer Eksi İki", hikayeleri kesişen üç farklı karaktere odaklanıyor. Tayfun Yüzbaşı, iki bin metre yükseklikte bir karakolun komutanıdır. Tatlı sert emir komuta yönetimi, pratik zekası ve adil tavırları ile altları ve üstleri tarafından sevilen Tayfun Yüzbaşı'nın tek amacı zorlu coğrafyayı herkes için güvenli bir hale getirmektir.

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19 dakika önce
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Nefes-Yer Eksi İki filmi 17 Şubat'ta vizyona girecek
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