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Nisa Suresi ne zaman, nerede indirilmiştir?

Nisa Suresi ne zaman, nerede indirilmiştir?

17:0427/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Nisa Suresi
Nisa Suresi

Nisa Suresi, İslam dininde aile hayatı, miras, kadın hakları, sosyal ilişkiler gibi pek çok konuda temel ilkeleri içeren önemli bir suredir. Kur'an'ın dördüncü suresi olan Nisa Suresi, 176 ayetten oluşur. Peki Nisa Suresi ne zaman, nerede indirilmiştir?

, Kur'an-ı Kerim'in dördüncü suresidir ve 176 ayetten oluşur. Medine döneminde adını almış ve özellikle kadınların hakları, mirasları ve sosyal düzenlemeler gibi konuları ele alması nedeniyle "kadınlar" anlamına gelen Nisa kelimesinden almıştır. Peki Nisa Suresi ne zaman, nerede indirilmiştir?

Nisa Suresi nerede indirilmiştir?

Mushaftaki sıralamada dördüncü, iniş sırasına göre 92. suredir. Bakara, Enfâl, Âl-i İmrân, Ahzâb ve Mümtehine sûreleri Medine'de Nisâ'dan önce inmişlerdir. Sûrenin, Mekke'den Medine'ye hicretten sonra 5. veya 6. yılda, Müreysî Gazvesi'nde dinî hükümler ve uygulamalar arasına girdiği bilinen teyemmüm âyetini ihtiva etmesi ağırlıklı olarak bu yıllarda indiğini düşündürmektedir.

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