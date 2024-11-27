, Kur'an-ı Kerim'in dördüncü suresidir ve 176 ayetten oluşur. Medine döneminde adını almış ve özellikle kadınların hakları, mirasları ve sosyal düzenlemeler gibi konuları ele alması nedeniyle "kadınlar" anlamına gelen Nisa kelimesinden almıştır. Peki Nisa Suresi ne zaman, nerede indirilmiştir?