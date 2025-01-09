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Okullarda 2. ara tatil ne zaman? 2025 Nisan ara tatili tarihleri belli oldu

Okullarda 2. ara tatil ne zaman? 2025 Nisan ara tatili tarihleri belli oldu

13:589/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ara tatil
Ara tatil

15 tatil için bekleyiş sürerken, Nisan ayında çıkılacak ara tatil tarihleri ile ilgili aramalar da hız kazandı. Milyonlarca öğrenci ilk olarak 1. dönem karnesini aldıktan sonra 15 günlük sömestr tatiline çıkacak. Ardından 2. dönem içerisinde de ara tatil ile dinlenme fırsatı bulacak. Peki, 2. dönem ara tatil ne zaman? İşte MEB Nisan ara tatili tarihleri

Okullarda ikinci ara tatil tarihleri ve günleri için milyonlarca öğrenci ve veli geri sayıma başladı. Ara tatil ne zaman, hangi tarihte? soruları MEB 2024-2025 takvimi ile belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile 2. Dönem ara tatil tarihleri netlik kazandı. Kasım ayında 11-15 Kasım 2024'te gerçekleşen ilk ara tatil sonrası gözler 2. dönemin ara tatil tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullarda ara tatil Mart sonunda başlayacak ve hafta sonlarıyla beraber 9 gün sürecek. 2024 2025 eğitim öğretim yılı ise 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. Peki, okullarda 2. ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili kaç gün? İşte, MEB okullarda ara tatil tarihleri ve konu hakkında bilgiler.

İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ

İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.

Bu tatil dönemlerinde öğrenciler dinlenme fırsatı bulacak ve eğitim-öğretim yılı planlaması doğrultusunda eğitimlerine devam edecekler.



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