Okullarda ikinci ara tatil tarihleri ve günleri için milyonlarca öğrenci ve veli geri sayıma başladı. Ara tatil ne zaman, hangi tarihte? soruları MEB 2024-2025 takvimi ile belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile 2. Dönem ara tatil tarihleri netlik kazandı. Kasım ayında 11-15 Kasım 2024'te gerçekleşen ilk ara tatil sonrası gözler 2. dönemin ara tatil tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullarda ara tatil Mart sonunda başlayacak ve hafta sonlarıyla beraber 9 gün sürecek. 2024 2025 eğitim öğretim yılı ise 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. Peki, okullarda 2. ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili kaç gün? İşte, MEB okullarda ara tatil tarihleri ve konu hakkında bilgiler.