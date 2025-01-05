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Sömestr tatili için geri sayım! Okullar ne zaman kapanacak?

Sömestr tatili için geri sayım! Okullar ne zaman kapanacak?

15:535/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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2024-2025 Eğitim yılının ilk ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında tamamlandı. bugünlerde ise 15 tatil ile ilgili soruları geliyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? Yarıyıl tatili ne zaman 2025? İşte MEB takvimine göre 15 tatilin başlayacağı tarih....

2024-2025 eğitim öğretim yılı hızla ilerlerken öğrenciler ve veliler, okul tatillerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre, sömestr tatili, ikinci ara tatil ve yaz tatili tarihleri netlik kazandı. İşte detaylar!

SÖMESTR 2025 NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra 20 Ocak 2025 Pazartesi günü itibarıyla 15 günlük yarıyıl tatiline çıkacaklar.

Sömestr tatili 31 Ocak'ta sonra erecek ve ders zili çalacak.

MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025

MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil 31 Mart-4 Nisan 2025

20 Haziran 2025 Okulların kapanışı



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