Sömestr tatili için geri sayım! Okullar ne zaman kapanacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılı hızla ilerlerken öğrenciler ve veliler, okul tatillerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre, sömestr tatili, ikinci ara tatil ve yaz tatili tarihleri netlik kazandı. İşte detaylar!