"Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2024? Nisan ayı TEFE-TÜFE 2024 oranları açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 yılının üçüncü enflasyon verileri bugün TÜİK tarafından açıklandı. Ülke genelinde market fiyatları gibi birçok konuyu etkileyen enflasyon verileri, bir yandan da mülk sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiriyor. Enflasyon verileri sonrasında, yeni kira artış oranları da belli oldu. Peki Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2024? Nisan ayı TEFE-TÜFE 2024 oranları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı.





Buna göre, TÜFE'deki değişim mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,16, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,50 olarak gerçekleşti.





Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50,10 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,07 ile eğitim oldu.





Ana harcama grupları itibarıyla mart ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2024 yılı mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13,08 ile eğitim oldu.





Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı mart ayı itibarıyla, 14 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 121 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.





İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,14, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,61 olarak gerçekleşti.

NİSAN AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?