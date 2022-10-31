Özgün Nüfus Müdürlüğünden randevu kararı
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Nüfus Müdürlüğü'nden randevu kararı

Kimlik kartı, ehliyet, pasaport yenileme, yenisini alma, değiştirme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Nüfus Müdürlükleri tarafından yapılmakta. Nüfus müdürlüklerinden alınan randevular konusunda yeni bir uygulama başlıyor. Bundan sonra randevu alıp gitmeyenlerin, bir sonraki randevuları iki hafta sonraya verilecek. Peki nüfus müdürlüklerinden randevu nasıl alınır, randevu alındıktan sonra hangi belgeler istenmekte? İşte haberin detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nüfus müdürlüklerinde randevuya gitmeyenlerin başvuruları iptal mi olacak? Nüfustan randevu nasıl alınır?
Nüfus Müdürlüğü randevu alma işlemi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, randevu sayısında artış yaşandığı vurgulanarak iptal edilmeyen randevularla ilgili yeni bir önlemin alındığı belirtildi.

Açıklamada; randevusuna gitmeyenlerin sayısının genel toplamın yüzde 15'ini oluşturduğuna dikkat çekildi. Vatandaşların gidemeyecekleri randevularını iptal etmemeleri durumunda bir sonraki randevunun 2 hafta sonra verileceği ifade edildi.

Nüfus müdürlüklerinden randevu nasıl alınır?

Bilindiği üzere 3-5 yıldır kimlik kartı, ehliyet, pasaport yenileme, yenisini alma, değiştirme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Nüfus Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. Tüm bu işlemler il veya ilçe nüfus müdürlüklerinde yapılmaktadır. Bizzat giderek işlem yapabilmeniz mümkündür. Ancak hem yoğunluk oluşturmamak hem de işlemlerinizi kısa sürede çabucak yapmak için RANDEVU ALARAK GİTMENİZ önemlidir.

  • NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Randevu alabilmek üç şekilde mümkündür:

1- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet adresi olan https://randevu.nvi.gov.tr/ adresini ziyaret ederek.

Bu siteye gittiğinizde T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport, Adres Kayıt, Yeni Doğum, Diğer Nüfus Olayları, Kimlik Kartına Sürücü Belgesi Ekleme, Vatandaşlık İşlemleri İçin randevu alma ekranı gelecektir. Hangi işlemi yapacaksanız o bölümde bulunan RANDEVU AL butonuna tıklamanız yeterlidir.

  • RANDEVU.NVİ.GOV.TR RANDEVU AL

2- e-devlet kapısı olan https://www.turkiye.gov.tr/ adresini ziyaret ederek.

Giriş Yap butonunu tıkladıktan sonra TC No ve PTT şubesinden aldığınız e-devlet şifrenizi girerek e-devlet giriş yapmış olacaksınız. Arama çubuğuna yapmak istediğiniz işlemi yazdığınızda sizi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün sistemine yönlendirecektir.

  • E-DEVLETTEN NÜFUS RANDEVU AL

3- ALO 199 numaralı telefonu arayarak. Bu numara Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün resmi danışma hattıdır. diğer bir deyişle Çağrı Merkezidir. Bu numarayı aradığınızda, çağrı merkezinde çalışan personeller yapmak istediğiniz işlemi ve gitmek istediğiniz il veya ilçe müdürlüğünü söylediğinizde uygun olan gün ve saatte randevu almanızı sağlayacaktır. Dahil olduğunuz operatör ücreti kapsamında ücretlidir.

Nüfustan randevu alırken nelere dikkat edilir?

  • 1-İnternet üzerinden randevu alırken öncelikle TC Kimlik No doğrulama ve güvenlik işlemlerini tam yapmalısınız.
  • 2- Nüfus Müdürlüklerinin Çalışma saatleri illere göre değişse bile genellikle 08.00-17.00 veya 08.30-17.30 saatleri arasında randevu alabilmektesiniz.
  • 3-Randevu saatinizden en geç 30 dk önce nüfus müdürlüğünde olmalı ve işlem için ayrıca sıra numaranızı almayı ihmal etmemelisiniz.
  • 4-Gerekli olan belgeleri ve ödeme dekontunuzu yanınıza almayı unutmamalısınız.

Nüfus Müdürlüğü randevu aldıktan sonra istenen gerekli belgeler neler?

Fotoğraflı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport, uluslararası aile cüzdanı, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belgeler)

Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

Değerli Kağıt Ücretini yatırdığınıza dair dekont

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