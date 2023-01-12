ÖGG 101. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Emniye Genel Müdürlüğü sonuç açıklaması!

ÖGG sınav sonuçları için bugün son dakika açıklaması bekleniyor. 101.Özel Güvenlik Sınavı 25 Aralık Pazar günü gerçekleştirilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından bugün yeni bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçları, bugün (13 Ocak 2023 Cuma) adayların erişimine açılacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçlarının bugün açıklanacak.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; sonuçlar EGM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

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DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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ÖGG SINAV SONUÇLARINA İTİRAZLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖGG sınavına giren adaylar, sonuçlara 16-18 Ocak 2023 tarihleri arasında itiraz edebilecek.

ÖGG sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının internet sitesinde yayımlanacak.