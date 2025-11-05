Yeni Şafak
ÖGG SONUÇ TAKVİMİ 2025: 17. Dönem Özel Güvenlik Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanacak?

12:485/11/2025, Çarşamba
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen 117. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 19 Ekim 2025 Pazar günü yapıldı. Sınavın üzerinden iki haftadan fazla süre geçmesiyle birlikte adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi ve sorgulama ekranını araştırmaya başladı.

EGM’nin düzenlediği 117. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) tamamlandı. 19 Ekim’de gerçekleşen sınavın ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar, “ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilecek?” sorularına yanıt arıyor.

ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sınav sonuçları 7 Kasım 2025 tarihinde EGM tarafından ilan edilecek.

10-12 Kasım 2025 tarihlerinde adaylar yazılı sınav sonucuna itiraz edebilecek.

Yazılı sınav itiraz sonuçları ise 13 Kasım 2025 tarihinde erişime açılacak.

ÖGG SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLEBİLİR?

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

