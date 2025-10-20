Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama takvimini duyurdu. 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında tercih başvuruları 17-21 Kasım arasında alınacak, atamalar 24 Kasım'da yapılacak. Sözleşmeli öğretmen atamaları nasıl yapılacak, KPSS ile mi AGS ile mi alım olacak?
Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin tercih ve atama kılavuzunu yayımladı.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?
25 bin öğretmen atama kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmenin KPSS puanı kapsamında, 10 bin öğretmenin ise MEB AGS ile Akademi için atanacağını paylaşmıştı. MEB tarafından yayımlanan 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu’na göre, tercih başvuruları 17 – 21 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.
ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB öğretmen alımına ilişkin takvime göre, atama sonuçları ise 24 Kasım 2025’te açıklanacak.
Adayların sözlü sınav sonuçları, "Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre KPSS puanının %50'si ile sözlü sınav puanının %50'si esas alınarak hesaplanan başarı puanlarına göre 29 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilmişti.
15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?
Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.