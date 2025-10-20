Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin tercih ve atama kılavuzunu yayımladı.

25 bin öğretmen atama kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmenin KPSS puanı kapsamında, 10 bin öğretmenin ise MEB AGS ile Akademi için atanacağını paylaşmıştı. MEB tarafından yayımlanan 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu’na göre, tercih başvuruları 17 – 21 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.