15 bin öğretmen ataması tercihleri nasıl yapılacak? MEB öğretmen atama puanı kaç?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmen istihdamı kapsamındaki tercih ve atama kılavuzunun yayımlandığını duyurdu. 15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 17-21 Kasım tarihleri arasında alınacak. 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı atama tercihleri kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Atama sonuçları 24 Kasım tarihinde açıklanacak. Ataması gerçekleştirilen öğretmenler 19 Ocak 2026 itibariyle göreve başlayacak. İşte MEB 15 bin öğretmen ataması tercih sürecine ilişkin detaylar.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin kılavuzu yayımladı. 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamı kapsamındaki tercih başvuruları, 17–21 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 24 Kasım 2025 tarihinde yapılacak. İşte MEB 15 bin öğretmen ataması kadro-branş dağılımı ile tercih sürecine ilişkin detaylar.
15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamı kapsamındaki tercih başvuruları, 17–21 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak olup atamalar 24 Kasım 2025 tarihinde yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), yapılan açıklamada, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru duyurusu ile branş bazında kontenjan dağılımlarının 18 Nisan'da yayımlandığı, başvuruların 21 Nisan-5 Mayıs'ta alındığı anımsatıldı.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
15 bin sözleşmeli öğretmen alımı atama tercihleri kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI PUANI KAÇ?
Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Tercihlerine 40'tan fazla eğitim kurumu açılan adaylar tercih dışı seçenek "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." ya da "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı’na göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon
Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10, KPSSP120, KPSSP121) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
8. 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nun 25’inci maddesinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
9. Bakanlığımıza 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak,
10. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları’nın ek 1'inci maddesinde sayılan istisnalar hariç olmak üzere başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak,
11. Hâlen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak şartları aranacaktır.
Adaylar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden, Eğitimi ve İmamHatip Lisesi Meslek Dersleri alanları bakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvurular KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir.
MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA VE TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
ÖĞRETMEN ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ
ÖĞRETMEN ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ
ÖĞRETMEN ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ