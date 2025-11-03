OKULLAR ARA TATİLİ 2025: Okullar ne zaman tatil, 9 gün tatil ne zaman?

Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği 1. dönem ara tatili için geri sayım başladı. Kasım ayına girilmesiyle birlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri “9 günlük ara tatil ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?” sorularını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi takvimine göre işte 2025 yılı ara tatil tarihleri...