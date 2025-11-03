OKULLAR ARA TATİLİ 2025: Okullar ne zaman tatil, 9 gün tatil ne zaman?

Kasım ayının gelmesiyle birlikte okullarda 1. ara tatil tarihleri merak konusu oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile veliler, “okullar ne zaman tatil olacak?” sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ile 1. dönem ara tatil tarihleri belli oldu.
1. İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Okullar 10 Kasım 2025 Pazartesi günü ilk ara tatile giriyor, 14 Kasım 2025 Cuma günü ise bu tatil sona eriyor.
Hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde ara tatil toplam 9 gün oluyor.
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.