Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
OKULLAR ARA TATİLİ 2025: Okullar ne zaman tatil, 9 gün tatil ne zaman?

OKULLAR ARA TATİLİ 2025: Okullar ne zaman tatil, 9 gün tatil ne zaman?

12:463/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Okullarda ara tatil ne zaman?
Okullarda ara tatil ne zaman?

Kasım ayının gelmesiyle birlikte okullarda 1. ara tatil tarihleri merak konusu oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile veliler, “okullar ne zaman tatil olacak?” sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ile 1. dönem ara tatil tarihleri belli oldu.

Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği 1. dönem ara tatili için geri sayım başladı. Kasım ayına girilmesiyle birlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri “9 günlük ara tatil ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?” sorularını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi takvimine göre işte 2025 yılı ara tatil tarihleri...

1. İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Okullar 10 Kasım 2025 Pazartesi günü ilk ara tatile giriyor, 14 Kasım 2025 Cuma günü ise bu tatil sona eriyor.

Hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde ara tatil toplam 9 gün oluyor.

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

#OKUL
#ara tatil
#Öğrenci
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU HANGİ İLLERDE YAPILACAK 2025? TOKİ 500 bin konut başvuru tarihleri duyuruldu mu?