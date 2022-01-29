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Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitecek?

İlk haftayı neredeyse geride bıraktığımız şu günlerde binlerce öğrenci "Okullar ne zaman kapanacak, yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitecek?
okul

2021- 2022 Eğitim yılının 1. dönemi sona ermesiyle birlikte okulların ne zaman kapanacağı araştırılmaya başlandı. 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak yarıyıl tatili sonrası ikinci dönem başlamış olacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sömestr sürecine giren okullarda 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapılacak.

Yarıyıl tatili sonrası ara tatil dönemi gelecek. Takvime göre milyonlarca öğrencinin dinlenme şansı yakalayacağı ara tatil 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak.

2021-2022 Eğitim yılında 2. dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
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