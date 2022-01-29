Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitecek?

2021- 2022 Eğitim yılının 1. dönemi sona ermesiyle birlikte okulların ne zaman kapanacağı araştırılmaya başlandı. 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak yarıyıl tatili sonrası ikinci dönem başlamış olacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Sömestr sürecine giren okullarda 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapılacak.
Yarıyıl tatili sonrası ara tatil dönemi gelecek. Takvime göre milyonlarca öğrencinin dinlenme şansı yakalayacağı ara tatil 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak.
2021-2022 Eğitim yılında 2. dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.