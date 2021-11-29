Yarı yıl tatili ne zaman? Okullarda 15 tatil ne zaman? 2021-2022 eğitim-öğretim yılında gözler yarı yıl tatiline çevrilmiş durumda. Kasım'da yapılan ara tatilin ardından öğrenci ve veliler yarı yıl tatilinin ne zaman olduğunu sorguluyor. Öğrencilerin merakla beklediği yarı yıl tatili ne zaman yapılacak? Okullarda 15 tatili hangi tarihte? İşte yanıtı..

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