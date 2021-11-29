Yarı yıl tatili ne zaman? Okullarda 15 tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ilk ara tatil 15 Kasım'da başladı ve 19 Kasım'da son buldu. Öğrencilerin gözü ikinci ara tatil tarihlerindeydi. Peki, okullarda yarı yıl tatili ne zaman?
YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 - 2022 takvimine göre Yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 ile 4 Şubat tarihleri arasında yapılacak.
MEB 2021 - 2022 TAKVİMİ
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi
Ders zili 6 Eylül’de çalacak,
1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,
Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,
Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.