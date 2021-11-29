Özgün Yarı yıl tatili ne zaman? Okullarda 15 tatil ne zaman?
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Yarı yıl tatili ne zaman? Okullarda 15 tatil ne zaman?

2021-2022 eğitim-öğretim yılında gözler yarı yıl tatiline çevrilmiş durumda. Kasım'da yapılan ara tatilin ardından öğrenci ve veliler yarı yıl tatilinin ne zaman olduğunu sorguluyor. Öğrencilerin merakla beklediği yarı yıl tatili ne zaman yapılacak? Okullarda 15 tatili hangi tarihte? İşte yanıtı..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yarı yıl tatili ne zaman? Okullarda 15 tatil ne zaman?
okul

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ilk ara tatil 15 Kasım'da başladı ve 19 Kasım'da son buldu. Öğrencilerin gözü ikinci ara tatil tarihlerindeydi. Peki, okullarda yarı yıl tatili ne zaman?

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 - 2022 takvimine göre Yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 ile 4 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

MEB 2021 - 2022 TAKVİMİ

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

Ders zili 6 Eylül’de çalacak,

1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

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