OKULLARIN AÇILMA TARİHİ: Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili devam ederken, öğrenciler tatilin bitiş tarihini araştırıyor. MEB takvimine göre ara tatil süresinin ne zaman sona ereceği ve okulların hangi gün açılacağı belli oldu. İşte 2025 Kasım ara tatili bitiş tarihi ve ilk ders günü...