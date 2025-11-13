Yeni Şafak
OKULLARIN AÇILMA TARİHİ: Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı?

13/11/2025, Perşembe
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin keyfini sürüyor. Tatilin ortasına gelinmesiyle birlikte “Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor?” soruları gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre öğrenciler, kısa süre sonra yeniden ders başı yapacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili devam ederken, öğrenciler tatilin bitiş tarihini araştırıyor. MEB takvimine göre ara tatil süresinin ne zaman sona ereceği ve okulların hangi gün açılacağı belli oldu. İşte 2025 Kasım ara tatili bitiş tarihi ve ilk ders günü...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR, KAÇ GÜN KALDI?

Okullar 17 Kasım 2025 Pazartesi günü açılacak. Bugünden (12 Kasım) itibaren okulların açılmasına 5 gün kaldı.

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

Yılın ikinci ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

