Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete ’de yayımlandı. Rektör atamalarına göre, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar atandı. Peki İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar kimdir, kaç yaşında?

Osman Bülent Zülfikar kimdir?

Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, 1958 yılında Bitlis'te doğmuştur. İstanbul Haydarpaşa Lisesini 1975 yılında tamamlayan Bülent Zülfikar, 1981 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Uzmanlık çalışmasını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında sürdürdükten sonra 1986 yılında “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı” olmuştur. 1991 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dalında “Doçent” olmuştur. Beraber çalıştığı akademisyenlerin en genci olarak 1 yıl süreyle Çocuk Hematolojisi - Onkolojisi Bilim Dalı servisini yönetirken aynı yıl Londra'da Hemofili hastalığı üzerinde çalışması onun Hemofili dünyasıyla tanışmasına sebep olmuştur. 1992 yılının sonlarında çalışma arkadaşları, hemofili hastaları ve hasta yakınlarıyla birlikte halen başkanlığını yaptığı “Türkiye Hemofili Derneğini” kurdu. 1993 yılında Londra'da Akdeniz Anemisi, Chicago Üniversitesinde “Kemik İliği Nakli” konusunda çalışmalar yaptı.

1994-1997 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Sağlık Dairesi Başkanlığı yaptı. İstanbul Sağlık Platformu, Özürlüler Müdürlüğü, Hıfzısıhha Müdürlüğü, Sağlık AŞ’nin kuruluşlarını gerçekleştirdi. Gönüllü Kuruluşlarla gıda güvenliği, su ve hava temizliği, haşere mücadelesi, hepatit B aşılama programı, engellilerin ve kronik hastalığı olanların şehir hayatına katılmaları, mobil sağlık ünitelerinin arttırılması ve benzeri pek çok şehir ve şehir insanının sağlığını yakından ilgilendiren sorununun çözümünü sağladı. Bu yıllarda yaygınlaşan özel TV kanallarının halk sağlığına yönelik programlarına öncülük etti ve 2 yıl süreyle her hafta çocuk sağlığı, çevre ve okul sağlığı üzerinde konuşmacı olmuştur.

2000 yılında “Profesör” unvanını almıştır.2002 yılından itibaren özel sağlık sektöründe Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hizmetlerini hızlandırdı ve Muayenehanesinde İstanbul’luların yanı sıra, diğer şehirlerden ve yurt dışından gelen hastalara teşhis ve tedavi sağlamakla beraber, anne ve babalara çocuklarını fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden hayata daha sağlıklı olarak hazırlayabilme hizmeti sunmaktadır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzman konuğu olarak Ağustos 2003 Ekim 2006 tarihleri arasında katıldığı haftalık tv programı izleyici rekorları kırmıştır. Çocuklara bakışın korku yerine sevgi temelli olarak yeniden yapılanması için yoğun çaba gösterdi. Eylül 2004 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu üyeliğine atandı. Başkanı olduğu Türkiye Hemofili Derneğinin, 2008 yılında İstanbul'da yapılan Dünya Hemofili Kongresinin Kongre Başkanlığını başarıyla yaptı.