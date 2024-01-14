Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olarak, 4 il için 1008 konut projeleri içi harekete geçti. Yeni konutlar, 2+1, 3+1 ve 4+1 tiplerinde olacak. Konutların büyüklükleri 75 metrekare ile 120 metrekare arasında değişecek. Peki TOKİ konutları hangi ilde var? TOKİ hangi illerde kurasız konut satışı yapıyor? İşte detaylar.