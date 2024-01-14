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Osmaniye’de teslim edilecek deprem konutlarında sona doğru

Osmaniye’de depremzedeler için 3+1 ve 2+1 daireden oluşan 12 bloğun yer aldığı 192 kalıcı konutun kaba inşaatı tamamlandı. Peki Osmaniye deprem konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ konutlarında son durum nedir?

16:11 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 16:11 - 14/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
TOKİ Osmaniye deprem konutları ne zaman teslim edilecek?
TOKİ Osmaniye deprem konutları ne zaman teslim edilecek?
'nin Sumbas ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenler için yapılan konutların kaba inşaatı tamamlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Karaömerli Mahallesi'nde yapımına başlanan 192 kalıcı konutta sona gelindi.

Depremzedeler için 3+1 ve 2+1 daireden oluşan 12 bloğun yer aldığı alanda çevre düzenlemesi devam ediyor. Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, 6 Şubat'ta yaşanan depremler öncesi ilçeye toplu konut yapılması için TOKİ'ye başvuruda bulunduklarını söyledi.

TOKİ'nin ilçeye 126 konut yapmak için proje hazırladığını aktaran Demiroğlu, 6 Şubat'taki depremlerle projenin ertelendiğini belirtti.

Depremlerin ardından 126 konutluk projenin 192 konuta çıkarıldığını anlatan Demiroğlu, "Depremden dolayı konut sayısını arttırarak 3+1 ve 2+1 toplam 192 konut olarak yapımı tamamlandı.

Bu konutların yapımına başlanalı yaklaşık 4-5 ay oldu, kısa bir sürede de yapımı tamamlandı." diye konuştu.

Demiroğlu, şu anda bölgede çevre düzenlemelerinin devam ettiğini kaydederek, konutları bir an önce depremzedelere vermek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

#deprem konutları
#TOKİ
#Osmaniye toki konutları
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