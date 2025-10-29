Yeni Şafak
Osmanlı’nın ilk padişah annelerinden: Nilüfer Hatun kimdi, nereliydi? İşte Nilüfer Hatun’un eşi, çocukları ve hayatı hakkında bilgiler

Osmanlı’nın ilk padişah annelerinden: Nilüfer Hatun kimdi, nereliydi? İşte Nilüfer Hatun’un eşi, çocukları ve hayatı hakkında bilgiler

19:1829/10/2025, Çarşamba
Nilüfer Hatun'un hayatı
Nilüfer Hatun'un hayatı

Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde önemli bir yere sahip olan Nilüfer Hatun, Yarhisar Tekfuru’nun kızı Holofira iken Müslüman olmuş, Orhan Gazi ile evlenerek Osmanlı hanedanına dâhil olmuştur. Hem Osman Gazi’nin gelini hem de Sultan I. Murad Hüdavendigar’ın annesi olan Nilüfer Hatun, dindarlığı, hayır eserleri ve zarafetiyle Osmanlı tarihine iz bırakan ilk padişah annelerinden biri olarak anılır.

Osmanlı tarihinin güçlü kadın figürlerinden biri olan Nilüfer Hatun, Yarhisar Tekfuru’nun kızı Holofira iken Müslüman olmuş, Orhan Gazi ile evlenerek Osmanlı hanedanının temel taşlarından biri haline gelmiştir. İşte Nilüfer Hatun’un hikayesi…


Yarhisar Tekfurunun kızıydı

Nilüfer Hatun’un asıl adı Holofira idi. Yarhisar Tekfuru’nun kızı olan Holofira, Osmanlı Beyliği’nin kuruluş yıllarında yaşanan bir olayla kaderini değiştirdi. 1299 yılında Bizans tekfurları, Osman Gazi’yi bir düğün bahanesiyle tuzağa düşürmek istemişti. Ancak Osman Gazi’nin yakın dostu Köse Mihal’in uyarısıyla plan ortaya çıkınca, Osmanlılar zekice bir karşı hamle yaptı. Bu olay sonucunda Bilecik ve Yarhisar kaleleri Osmanlıların eline geçti.


Holofira, Nilüfer Hatun oldu

Düğün baskınından sonra Holofira esir alındı, ancak kısa süre içinde İslamiyet’i kabul ederek “Nilüfer” adını aldı. Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi ile evlendirilen Nilüfer Hatun, bu evlilikle birlikte Osmanlı hanedanının en önemli kadınlarından biri haline geldi. Güzelliği, zarafeti ve bilhassa dindarlığıyla çevresinde büyük saygı gördü.


Bir padişahın annesi: I. Murad Hüdavendigar

Nilüfer Hatun, Osmanlı’nın üçüncü hükümdarı olan I. Murad Hüdavendigar’ın annesidir. Oğlu Murad Han döneminde de hayır işleriyle meşgul olmuş, özellikle İznik ve Bursa’da camiler, imaretler ve köprüler yaptırarak adını yaşatmıştır. Nilüfer Hatun’un ismini taşıyan Nilüfer İmareti ve Nilüfer Köprüsü, bugün hâlâ ayaktadır.


Osmanlı kadınlarının ilk örneklerinden biri

Nilüfer Hatun, Osmanlı’nın yükseliş döneminde hem bir padişah annesi hem de bir kültür öncüsü olarak öne çıkmıştır. Yaptırdığı eserlerle sadece dönemin dini ve sosyal hayatına değil, Osmanlı mimarisinin erken örneklerine de ilham olmuştur. Bugün Bursa’nın Nilüfer ilçesi, adını bu zarif sultan annesinden almaktadır.


Kısaca Nilüfer Hatun

Asıl adı: Holofira

Babası: Yarhisar Tekfuru

Eşi: Orhan Gazi

Oğulları: I. Murad Hüdavendigar ve Süleyman Paşa

Yaşadığı dönem: 13. yüzyıl sonu – 14. yüzyıl ortaları

Eserleri: Nilüfer İmareti, Nilüfer Köprüsü, çeşitli cami ve hayır yapıları


Kuruluş Orhan dizisi

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan isimli dizide, Orhan Gazi'nin eşi, Nilüfer Hatun'u oyuncu Mahassine Merabet canlandırıyor.



