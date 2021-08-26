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ÖSYM AİS YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuç ekranı!

YKS yerleştirme ve tercih sonuçları, üniversiteye girmek için tercih yapan adaylar tarafından merakla bekleniyor. Üniversite kayıt tarihlerinin yaklaşması, YKS sonuçları hakkındaki beklentiyi arttırıyor. Peki, YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM YKS tercih sonuçlarını duyurdu mu? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖSYM AİS YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuç ekranı!
yks tercih sonuçları

ÖSYM tarafından düzenlenen ve yüz binlerce lise mezununun katılımıyla gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üniversiteye giriş için temel koşul sayılıyor. Geçtiğimiz aylarda bu sınava giren ve sınav puanıyla üniversite tercihinde bulunan 2 milyonun üzerindeki aday, üniversite yerleştirme sonuçlarını bekliyor. Peki, YKS yerleştirme tercihleri ne zaman açıklanacak?

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştirecek ve 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlayacak. Geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan YKS tercihlerinin sonuçları 26 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Bu nedenle birkaç gün içinde sonuçların açıklanacağı tahmin ediliyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtların 6 Eylül'den itibaren yapılacağı duyuruldu. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

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