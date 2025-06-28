ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2025: KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı başvuruları 2025 ne zaman?

KPSS Lisans başvurularının başlamasıyla birlikte gözler şimdi ön lisans ve ortaöğretim oturumlarına çevrildi. Lise ve 2 yıllık üniversite mezunu adayların katılacağı KPSS sınavlarının tarihleri merak ediliyor. ÖSYM tarafından yıl başında yayımlanan sınav takvimine göre, lisans düzeyindeki başvurular 26 Haziran – 10 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Peki, 2025 KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans başvuru tarihleri belli oldu mu?
KPSS ön lisans ve ortaöğretim oturumları ne zaman yapılacak? Lisans başvurularının başlamasıyla birlikte, lise ve iki yıllık üniversite mezunları için gözler sınav takviminde. 2025 KPSS takvimi ÖSYM tarafından yılın ilk aylarında duyurulmuştu. Başvurular hangi tarihlerde alınacak, sınavlar ne zaman yapılacak? İşte KPSS sınav sürecine dair tüm ayrıntılar…
KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları 2 yılda bir gerçekleştirilmektedir. ÖSYM tarafından 2024 yılında sınavlar organize edildi. Bu yıl KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavları yapılmayacak. 2026 yılında ön lisans ve ortaöğretim seviyesinde sınavlar organize edilecek.
2025 KPSS SINAV TAKVİMİ
KPSS lisans başvuruları 26 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde osym.gov.tr üzerinden alınmaya başladı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 7 Eylül'de, KPSS Alan Bilgisi oturumları ise 13-14 Eylül’de gerçekleştirilecek.
ÖSYM SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KPSS başvuru işlemleri belirlenen tarihler arasında ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilmektedir.
Katılacağı oturumu belirleyen adaylar başvurularını tamamladıktan sonra ÖSYM e-Ödemeler bölümünden veya anlaşmalı bankalar aracılığıya sınav başvuru ücretini yatırır. Ödeme yapmayan adayların başvuruları geçersiz sayılır.