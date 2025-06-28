ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2025: KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı başvuruları 2025 ne zaman?

KPSS ön lisans ve ortaöğretim oturumları ne zaman yapılacak? Lisans başvurularının başlamasıyla birlikte, lise ve iki yıllık üniversite mezunları için gözler sınav takviminde. 2025 KPSS takvimi ÖSYM tarafından yılın ilk aylarında duyurulmuştu. Başvurular hangi tarihlerde alınacak, sınavlar ne zaman yapılacak? İşte KPSS sınav sürecine dair tüm ayrıntılar…