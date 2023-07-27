ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzunu yayımladı. Böylelikle YKS sınavına katılım sağlayanlar başarı sıralaması, üniversitelerin ilgili bölümlerinin en küçük ve en büyük puanları ile belirlenen kontenjanlar doğrultusunda YKS tercihlerini gerçekleştirecek. Özel yetenek programları, üniversiteye giriş için önemli bir fırsattır. Özel yetenek programlarına tercih yaparken, dikkat etmeniz gereken bazı noktalar şunlardır: Üniversitenin web sitesini ziyaret ederek, özel yetenek programları hakkında bilgi edinin. Üniversitenin belirlediği tarihler arasında tercih formunu doldurun. Tercih formuna, fotoğraf, diploma, transkript ve diğer gerekli belgeleri ekleyin. Tercih sonuçları, genellikle üniversitenin web sitesinde ilan edilir.

Özel yetenek programlarına kayıt yaptıranların puanı düşüyor mu?

2023-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

Özel yetenek programlarına tercihler nasıl yapılacak?

Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarınca yapılmaktadır.

Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür.

Özel yetenek sınavı gerektiren programlar Tablo kaçta?

Özel yetenek sınavı gerektiren programlar Tablo 5'te yer almaktadır. Tablo 5'te yer alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için 2023-TYT sınav puanının hesaplanmış olması gerekmektedir.

Bu programlara en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumunca karar verilerek, ilgili yükseköğretim kurumunca basın-yayın organlarıyla adaylara duyurulacaktır.

Bu tablodaki yükseköğretim programları için özel yetenek sınavları Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilke ve kurallar doğrultusunda, bu programların bağlı olduğu yükseköğretim kurumları tarafından yapılacaktır. Başvuru şartları ilgili yükseköğretim kurumları tarafından başvuru için internet sayfalarında verilecek duyurularda yer alacaktır.

Üniversitelerin herhangi bir bölümüne kesin kayıt hakkı kazananlar da özel yetenek programlarına başvurabilir mi?

Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilirler. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlardan Tablo 4'teki eş değer lisans programlarına yatay geçiş yoluyla geçmek isteyen adayların ilgili puan türünde puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir.

Devlet Konservatuvarlarının/Konservatuvarların lise devresi mezunları merkezî sınava girmeden özel yetenek sınavı sonucu ile Konservatuvarların lisans devresine Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yerleştirileceklerdir. Bu adayların yükseköğretim programlarına alınmalarıyla ilgili işlemler ilgili yükseköğretim kurumlarınca yürütülecektir.

Güzel Sanatlar fakültesine nasıl girilir?

Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim ve Heykel bölümlerinde okumak isteyenlerin, üstün yeteneklerinin belirlenmesi için ilgili yükseköğretim kurumlarına doğrudan başvurmaları gerekmektedir. Bu adayların değerlendirme ve seçme işlemleri ilgili rektörlüklerin oluşturduğu komisyonlar tarafından yapılacaktır.



