​2022 Yılında Gençlerin En Çok Para Harcadığı Şeyler

İşte Türk Gençlerinin En Çok Para Harcadığı 10 Şey:

1. Fast Food ve Süslü Kahve

Buna şaşırmamak gerek: Gençlerin çoğu sürekli yemek yiyor. Aslında yemek, genç erkeklerin paralarını harcadıkları ilk şeydir (ve bayanlar için ikinci). Bir venti ekstra sıcak karamelli macchiato için ₺40, baharatlı tavuklu sandviç yemeği için ₺60 veya otomattan cips almak için ₺20 ödemekten çekinmezler. Eğer çocuğunuz her gün McDonalds’tan yemek alıyorsa, muhtemelen bir tomar para yiyordur.

2. Modaya Uygun Kıyafetler, Ayakkabılar ve Kozmetikler

Gençlerin tarzlarıyla gurur duymaları normal olsa da, onlara bu süper havalı kıyafetlerin yalnızca birkaç ay içinde (tabi önce parçalanmazlarsa) modasının geçeceğini hatırlatın.

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3. Akıllı Telefonlar ve Uygulamalar

Mesajlaşma, Instagram ve Facebook olmadan hayat nasıl olu? Pahalı akıllı telefonlar bugünlerde bir statü sembolü. Onlarla birlikte gelen havalı uygulamalar da öyle. Flaş haber: Geçen yılın modeli de bu yılki kadar iyi arama yapıyor, üstelik çok daha ucuza.

4. Okul Dansları

Büyük dansa hazırlanmak pahalı olabilir. Smokin kiralamak ya da elbise satın almak, limuzin tutmak ve akşam yemeğine çıkmak derken, okul baloları gerçekten çok pahalıya mal olabilir. Dinleyin: Işıltılı ayakkabılar ve limuzin gezintileri bu borç yığınına değmez ... özellikle de üniversite harcı hemen köşedeyken.

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5. Video Oyunları ve Konsollar

Arkamızı her döndüğümüzde yeni oyun konsolları çıkıyor gibi görünüyor. Ve gençler tüm arkadaşlarıyla rekabet edebilmek için en son sürüm oyun konsollarına ihtiyaç duyuyor. Her biri için ₺500’den fazla ödedikleri harika oyunları da unutmayalım! Bunun yanında bazı gençler Lost Ark altın satın almak ve oyundaki karakterlerini güçlendirmek için de para harcayabiliyor. Aslında bu RPG denen oyun türünü oynayan birçok gençte gözüken bir para harcama alışkanlığı ve 2022 itibariyle son derece sıradanlaştı diyebiliriz.

6. Arabalar ve Aksesuarlar

Yepyeni genç sürücünüzün yepyeni bir arabaya ihtiyacı yoktur. Bu nedenle, ahşap panelli steyşın vagonunuzu devretmeyi planlamıyorsanız, para biriktirmeleri ve kendi fiyat aralığında güvenilir bir marka ve model için alışveriş yapmaları gerekecektir. Artan parayla araçlarını parlak jantlar ve leopar desenli koltuk kılıflarıyla yenileyebilirler.

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7. Bahar Tatili Gezileri

Çocuğunuza her ne kadar sonuna kadar güveniyor olsanız bile, Antalya’da bir yaz tatili akıllıca bir harcama mıdır? Ve ebeveyn olarak sizin ne kadar katkıda bulunmanız bekleniyor? Çocuğunuzu tatil zamanlarını fazladan birkaç saat çalışarak değerlendirmeye ve daha kalıcı bir deneyim için para biriktirmeye teşvik edin - örneğin bir dönem üniversite gibi.

8. Konser Biletleri

Gençler kendilerini müzikle özdeşleştirir. En sevdikleri grupları canlı olarak görmek istemeleri çok doğal. Ancak konser biletleri hızla tükenebilir. Özellikle son dönemde Z kuşağı tarafından fazlasıyla rağbet gören rap konserlerinin biletleri anında tükeniyor. Yani gençler konser biletlerine para harcamayı gerçekten seviyor.

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9. Pahalı Buluşmalar

Hiç para harcamadan sadece takılmaya ne oldu? Şimdi ₺75’ye sinemaya gidiliyor, ardından ₺200’ye iki kişilik bir akşam yemeği yeniyor, sonra da ₺100’ye gurme dondurmalar yeniyor. Oh, bir de arabayla dolaşmak için benzin parası var. Bunu ayda birkaç hafta sonuyla çarpın ve oğlunuz ya da kızınız muhtemelen iki yıl (ya da iki ay) sonra çıkamayacakları biri için beş parasız kaldı.

10. Tek Tıkla Online Harcama

Amazon ve iTunes sayesinde gençler tek tıkla alışverişin olmadığı bir dünyayı neredeyse hiç tanımıyor. İnternetten bir şeyler sipariş etmekte sorun yok-bazen daha da ucuz-ama bunun dezavantajı, çocukların nakit kullanmanın acısını hissetmemeleri. Tıklayarak limit aşımı ücreti ödemelerine izin vermeyin.

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Gençlik yılları, gelecek yetişkinlik yılları için harika bir alıştırmadır. Bu nedenle, çocuklarınızı hala işleri karıştırabilecekleri bir alan varken sorumlu bir şekilde bütçe yapmaları için teşvik edin.