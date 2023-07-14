2023 Yılında Günlük Yemek Bedeli Ne Kadar Oldu?

Bu açıklama, 30.12.2022 tarihli 32059 sayılı Resmi Gazete'de yer aldı. Bir başka değişiklikle MultiNet yemek kartları üzerinden sağlanan bu bedelde %100'e varan vergi tasarrufu imkanı da aktif hale geldi.

2023 yılında işletmelerin çalışanlarına verebilecekleri günlük yemek bedeli istisnası, 110 TL olarak belirlendi. Bu açıklama, 30.12.2022 tarihli 32059 sayılı Resmi Gazete'de yer aldı. Bir başka değişiklikle MultiNet yemek kartları üzerinden sağlanan bu bedelde %100'e varan vergi tasarrufu imkanı da aktif hale geldi.

Yemek Bedeli İstisnası Nedir?

Günlük yemek bedeli istisnası, Gelir Vergisi Kanunu'na göre işletmelerin yemek kartı ile ödeme yapması durumunda elde ettikleri bir vergi avantajıdır. Bu şekilde işletmeler, SGK İşveren Hissesi, SGK İşçi Primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi gibi ödemelerden muaf olabiliyorlar.

2023 Yılında Yemek Bedeli Ne Kadar Arttı?

7 Temmuz 2023 tarihli 32241 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 7346 no'lu Cumhurbaşkanı Kararı ile, 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren günlük yemek bedeli 121 TL'ye (110 TL + %10 KDV) yükseltildi. İstisna tutarı belirli aralıklarla güncellenir ve 2023 yılı için bu tutar 121,00 TL (110 TL + %10 KDV) olarak belirlendi.

Yemek Bedeli Artışının Çalışanlara Etkisi Nedir?

Yıl sonlarında Resmi Gazete'de açıklanan ve genellikle bir sonraki yıl geçerli olan günlük yemek bedeli, 2023 yılı için 30.12.2022 tarihinde 110 TL olarak ilan edildi. Ancak bu tutar, 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 121,00 TL (110 TL + %10 KDV) olarak güncellendi. Böylece, işletmeler MultiNet yemek kartı üzerinden günlük 121,00 TL'ye kadar yapacakları ödemelerde %100 vergi muafiyetinden yararlanabilecekler.

Yemek Bedeli Artışının İşverenlere Etkisi Nedir?

İşverenler, personel ödediği yemek istisnasından sadece Resmi Gazete'de yayımlanan miktar kadar gelir vergisinden muaf olabilirler. Bu nedenle 2023 yemek ücreti 121,00 TL olarak belirlendi ancak işveren daha yüksek ücret ödeyebilir.

Yemek Kartı ile Sağlanan Vergi Avantajları

Yemek kartı kullanmanın sağladığı vergi avantajları, işletmelerin yıllık bazda ciddi tasarruflar yapmasını sağlıyor. Damga Vergisi, SGK Primi İşçi Payı, İşsizlik Sigortası İşçi Payı, SGK Primi İşveren Payı, İşsizlik Sigortası İşveren Payı ve Gelir Vergisi muafiyetlerinden yararlanan işletmeler, binlerce TL tasarruf edebiliyor.

2023 Yılı Günlük ve Aylık Yemek Bedeli Ne Kadar?

2023 günlük yemek bedeli, 121,00 TL olduğu için işletmeler genellikle bu tutar kadar ödeme yaparlar. Bu tutarın 22 günlük bir çalışma süresi için toplamı 2662,00 TL olur. İşverenler, bu miktarın üzerinde bir ücret ödeyebilirler ancak vergi avantajlarından maksimum derecede yararlanmak için genellikle belirlenen günlük yemek bedeli üzerinden ödeme yapılır.