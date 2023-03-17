Avansas Ramazan Kolisi İçerikleri 2023
Tüketicilerin en fazla gereksinim duyduğu, hem kaliteli hem de güvenilir markalardan oluşan Avansas Ramazan erzak kolilerinde; salçadan bakliyata, şekerden una, ayçiçek yağından çaya kadar birçok ürün yer alıyor ve 2023 yılında da Avansas Ramazan kolilerini her bütçeye uygun fiyatlarla satışa sunuyor.
Avansas Ramazan Kolisi İçerikleri 2023
Avansas üzerinden satın alabileceğiniz Ramazan kolileri; mega, büyük ve standart olmak üzere 3 farklı seçenek ile tüketicilere sunuluyor.
Avansas Ramazan Kolisi
KDV dahil 225,00 TL olan Avansas Ramazan Kolisi’ndeki ürün içerikleri aşağıdaki şekildedir:
• 1 adet Yayla Pilavlık Bulgur 1 Kg
• 1 adet Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg
• 1 adet Irmak Küp Şeker 750 G
• 1 adet Tellioğlu Çok Amaçlı Un 1 Kg
• 1 adet Saray Tuz 750 G
• 1 adet Tukaş Domates Salçası Cam 350 G.
• 1 adet Mutlu Burgu Makarna 500 G.
• 1 adet Mutlu Yüksük Makarna 500 G.
• 1 adet Orkide Ayçiçek Yağı 1 L.
• 1 adet Doğuş Tiryaki Dökme Çay 500 G.
• 1 adet Bizim Mutfak Hazır Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G
Avansas Ramazan Kolisi Büyük Boy
KDV dahil 329,00 TL olan Avansas Ramazan Kolisi Büyük Boy, ürün içerikleri aşağıdaki şekildedir:
• 1 adet Yayla Pilavlık Bulgur 1 Kg
• 1 adet Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg
• 1 adet Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg
• 1 adet Irmak Kristal Toz Şeker 1 Kg
• 1 adet Irmak Küp Şeker 750 G
• 1 adet Tellioğlu Çok Amaçlı Un 1 Kg
• 1 adet Saray Tuz 750 G
• 1 adet Tukaş Domates Salçası 830 G.
• 1 adet Mutlu Arpa Şehriye 500 G.
• 1 adet Mutlu Burgu Makarna 500 G.
• 1 adet Mutlu Yüksük Makarna 500 G.
• 1 adet Oba İrmik 500 G.
• 1 adet Orkide Ayçiçek Yağı 1 L.
• 1 adet Cem Siyah Zeytin (351-380) 200 G.
• 1 adet Doğuş Tiryaki Dökme Çay 500 G.
• 1 adet Bizim Mutfak Hazır Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G
• 1 adet Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 G
KDV dahil 539,00 TL olan Avansas Ramazan Kolisi Mega Boy, ürün içerikleri aşağıdaki şekildedir:
• 1 adet Yayla Pilavlık Bulgur 1 Kg
• 1 adet Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg
• 1 adet Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg
• 1 adet Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G
• 1 adet Yayla Haşlanmış Nohut 700 G
• 1 adet Irmak Kristal Toz Şeker 1 Kg
• 1 adet Irmak Küp Şeker 750 G
• 1 adet Tellioğlu Çok Amaçlı Un 2 Kg
• 1 adet Saray Tuz 750 G
• 1 adet Tukaş Domates Salçası 830 G.
• 1 adet Mutlu Arpa Şehriye 500 G.
• 1 adet Mutlu Burgu Makarna 500 G.
• 1 adet Mutlu Yüksük Makarna 500 G.
• 1 adet Oba İrmik 500 G.
• 1 adet Orkide Ayçiçek Yağı 2 L.
• 1 adet Cem Siyah Zeytin (351-380) 200 G.
• 1 adet Doğuş Tiryaki Dökme Çay 1000 G.
• 1 adet Bizim Mutfak Hazır Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G
• 1 adet Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 G
• 1 adet Ülker Çokokrem 180 G
• 1 adet Seyidoğlu Çilek Reçeli 380 G
• 1 adet Kurukahveci Mehmet Efendi 100 G
Eğer siz de Ramazan erzak paketinizi hemen teslim almayı tercih ediyorsanız, Avansas kendi araçları ile teslimat yaptığı illerde uzun süren bekleme süreçlerini ortadan kaldırarak sadece 1 iş gününde teslimat yapmaktadır. Ramazan kolilerini en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Avansas, ayrıca 400 TL üzeri siparişlerinizde de ücretsiz kargo avantajı ile üstün hizmet anlayışından yararlanmanızı sağlamaktadır.