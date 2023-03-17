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Avansas Ramazan Kolisi İçerikleri 2023

Ramazan ayında yardımlaşma kültürünün en önemli öğelerinden olan ve uygun fiyata toplu mutfak alışverişi seçeneği olarak da tercih edilen Ramazan kolileri, Ramazan ayına sayılı günler kala satışa sunulmaya başladı.

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16:10 . 17/03/2023 Cuma
Diğer
Avansas Ramazan Kolisi İçerikleri 2023

Avansas Ramazan Kolisi İçerikleri 2023

Bu bağlamda Ramazan ayına özel bir geleneğin simgesi olarak görülen ve iftar ve sahur sofraları göz önünde bulundurularak hazırlanan
de, hızlı teslimat avantajı ve farklı ebat seçenekleri ile tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Tüketicilerin en fazla gereksinim duyduğu, hem kaliteli hem de güvenilir markalardan oluşan Avansas Ramazan erzak kolilerinde; salçadan bakliyata, şekerden una, ayçiçek yağından çaya kadar birçok ürün yer alıyor ve 2023 yılında da Avansas Ramazan kolilerini her bütçeye uygun fiyatlarla satışa sunuyor.

Avansas Ramazan Kolisi İçerikleri 2023

Avansas üzerinden satın alabileceğiniz Ramazan kolileri; mega, büyük ve standart olmak üzere 3 farklı seçenek ile tüketicilere sunuluyor.

Peki Avansas Ramazan koli içerikleri hangi ürünlerden oluşuyor?

Avansas Ramazan Kolisi

KDV dahil 225,00 TL olan Avansas Ramazan Kolisi’ndeki ürün içerikleri aşağıdaki şekildedir:

• 1 adet Yayla Pilavlık Bulgur 1 Kg

• 1 adet Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

• 1 adet Irmak Küp Şeker 750 G

• 1 adet Tellioğlu Çok Amaçlı Un 1 Kg

• 1 adet Saray Tuz 750 G

• 1 adet Tukaş Domates Salçası Cam 350 G.

• 1 adet Mutlu Burgu Makarna 500 G.

• 1 adet Mutlu Yüksük Makarna 500 G.

• 1 adet Orkide Ayçiçek Yağı 1 L.

• 1 adet Doğuş Tiryaki Dökme Çay 500 G.

• 1 adet Bizim Mutfak Hazır Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Avansas Ramazan Kolisi Büyük Boy

KDV dahil 329,00 TL olan Avansas Ramazan Kolisi Büyük Boy, ürün içerikleri aşağıdaki şekildedir:

• 1 adet Yayla Pilavlık Bulgur 1 Kg

• 1 adet Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

• 1 adet Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

• 1 adet Irmak Kristal Toz Şeker 1 Kg

• 1 adet Irmak Küp Şeker 750 G

• 1 adet Tellioğlu Çok Amaçlı Un 1 Kg

• 1 adet Saray Tuz 750 G

• 1 adet Tukaş Domates Salçası 830 G.

• 1 adet Mutlu Arpa Şehriye 500 G.

• 1 adet Mutlu Burgu Makarna 500 G.

• 1 adet Mutlu Yüksük Makarna 500 G.

• 1 adet Oba İrmik 500 G.

• 1 adet Orkide Ayçiçek Yağı 1 L.

• 1 adet Cem Siyah Zeytin (351-380) 200 G.

• 1 adet Doğuş Tiryaki Dökme Çay 500 G.

• 1 adet Bizim Mutfak Hazır Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

• 1 adet Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 G

Avansas Ramazan Kolisi Mega Boy

KDV dahil 539,00 TL olan Avansas Ramazan Kolisi Mega Boy, ürün içerikleri aşağıdaki şekildedir:

• 1 adet Yayla Pilavlık Bulgur 1 Kg

• 1 adet Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

• 1 adet Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

• 1 adet Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G

• 1 adet Yayla Haşlanmış Nohut 700 G

• 1 adet Irmak Kristal Toz Şeker 1 Kg

• 1 adet Irmak Küp Şeker 750 G

• 1 adet Tellioğlu Çok Amaçlı Un 2 Kg

• 1 adet Saray Tuz 750 G

• 1 adet Tukaş Domates Salçası 830 G.

• 1 adet Mutlu Arpa Şehriye 500 G.

• 1 adet Mutlu Burgu Makarna 500 G.

• 1 adet Mutlu Yüksük Makarna 500 G.

• 1 adet Oba İrmik 500 G.

• 1 adet Orkide Ayçiçek Yağı 2 L.

• 1 adet Cem Siyah Zeytin (351-380) 200 G.

• 1 adet Doğuş Tiryaki Dökme Çay 1000 G.

• 1 adet Bizim Mutfak Hazır Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

• 1 adet Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 G

• 1 adet Ülker Çokokrem 180 G

• 1 adet Seyidoğlu Çilek Reçeli 380 G

• 1 adet Kurukahveci Mehmet Efendi 100 G


Ramazan Kolinize 1 Günde Teslimat Avantajı ile Ulaşın

Eğer siz de Ramazan erzak paketinizi hemen teslim almayı tercih ediyorsanız, Avansas kendi araçları ile teslimat yaptığı illerde uzun süren bekleme süreçlerini ortadan kaldırarak sadece 1 iş gününde teslimat yapmaktadır. Ramazan kolilerini en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Avansas, ayrıca 400 TL üzeri siparişlerinizde de ücretsiz kargo avantajı ile üstün hizmet anlayışından yararlanmanızı sağlamaktadır.


#avansas
#ramazan
#koli
40 dakika önce
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Avansas Ramazan Kolisi İçerikleri 2023
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