Deprem Bölgesinde Yaralar Güvenli Evlerle Hızla Sarılıyor

Çok sayıda kardeşimiz vefat etti, binlercesi de yaralandı. Her şeye rağmen hayat devam ederken en önemli sorun evsiz kalan binlerce vatandaşımızın barınma sorununun giderilmesiydi.Soğuk hava şartlarının da etkisiyle barınma endişesi artarken Konteyner ev adeta ilaç gibi geldi. Hızlı üretimli yüksek yalıtım özelliğindeki deprem konteynerleri üretilerek bölgeye hızla sevk edilmeye başlandı. İlk günlerin getirdiği tedirginlik AFAD koordinasyonunda hazırlanan konteyner kent yaşam alanlarının planlanmasıyla birlikte yerini umuda bıraktı. Prefabrik Yapı Firmaları Deprem Konteyneri Üretmek İçin İhracatı Durdurdu

Türkiye’nin konteyner üretiminde önde gelen markalarından Karmod CEO’su Mehmet Çankaya’dan aldığımız bilgiye göre ilk günden aldıkları kararla ihracatı durdurarak deprem bölgesi için üretime geçildi. Sonrasında da zaten devletin aldığı isabetli kararla konteyner ihracatı geçici süre durduruldu.

Her Gün 50 Adet Deprem Konteyneri

Karmod firma yetkililerinden aldığımız bilgiye göre firma 20 olan günlük üretimini gece vardiyasını da dahil ederek 50 adete yükseltti. Sadece 1 fabrikada üretilen konteyner her fan 50 ailenin barınma ihtiyacına çözüm oluyor.





Başka hiç bir konut modeliyle yapılamayacak güvenli konut üretimi deprem konteyneri ile hızla gerçekleştirilebiliyor.

20 Dakikada 1 Ev Üretiliyor

Firma özel hazırladığı üretim bandından her 20 dakikada bir deprem konteyner evi imal ediyor. Üretilen evler TIR’lara dorse özelliğine göre ikili ve üçlü olarak yüklenerek afet bölgesine doğru yola çıkıyor. Fabrikadan her 40 dakikada bir iki evi yükleyen Tır bölgeye hareket ediyor.

1+1 Deprem Konteyneri Aile Yaşamına Öze l

Afet sonrası acil yerleşim konutlarının hızla hazırlanmasına özel geliştirilen 1+1 deprem konteyneri bir ailenin barınma sorununu çözüyor. İçerisinde iki ayrı oda ile birlikte WC Duş ünitesinin yer aldığı deprem konteynerinde 6 kişilik bir aile güvenle yaşamını sürdürüyor.

Standart Evdeki Konfor Konteyner Evlerde

Konteyner evler iç ergonomisiyle içerisinde barınan herkese standart bir evdeki konforu fazlasıyla yaşatıyor. Üstelik çok güvenli ve uzun ömürlü. Zaten konteyner ev afet harici dönemde müstakil konut tercihlerinde sıklıkla kullanılıyor. Bağ, bahçe ve doğaya yakın alanlarda 2. ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar konteyner ev modelini özellikle tercih ediyor.

Konteyner Ev Kullanıma Hazır

Elektrik tesisatından su tesisatına tüm armatürlerine varana kadar kullanıma hazır üretilen konteyner ev konut sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Türkiye’nin neresine olursa olsun kullanıma hazır üretimle tek araçla sevk ediliyor. Kullanılacağı yere ulaşan bir yolun bulunması ve vinçle yerine konulması yeterli. Yerine konulur konulmaz oturuma hazır hale geliyor. Elektrik tesisatını ana akım şebekeye arkadaki özel buattan bağlayarak konteyner evi kolayca elektrikle buluşturabilirsiniz. Aynı şekilde tuvalet arkasındaki ana gider borusunu kanalizasyon hattına veya logar kuyusuna bağlayarak devreye alabilirsiniz. Temiz su tesisat ucunu ana şebekeye veya depoya bağlayarak kullanmaya başlayabilirsiniz.