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Popy Para ve Kayserispor, Güçlerini Birleştiriyor!

Süper Lig'in yükselen takımlarından Kayserispor, finansal teknoloji alanında faaliyet gösteren Popy Para ile heyecan verici bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Bu işbirliği, Anadolu futbolunun geleceğine ışık tutacak gibi gözüküyor.

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12:18 - 16/11/2023 Perşembe
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Popy Para ve Kayserispor, Güçlerini Birleştiriyor!

Popy Para ve Kayserispor, Güçlerini Birleştiriyor!

Kayserispor, Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansla spor dünyasının ve futbol severlerin ilgisini çekmişti. Son oynanan maçların ardından 22 puanı bulan takım, Beşiktaş ile aynı puana sahip olarak ligin 6. sırasında yer alıyor. Kayserispor'un bu çıkışı, finansal teknoloji şirketi Popy Para'nın da radarına girdi ve firma, Kayserispor'a sponsor olma kararı aldı.


Popy Para CEO’su Osman Sadık Doğan, 15 Kasım Çarşamba Günü saat 14.00'te Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu basın toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısında sponsorluk anlaşmasının Türk futbolu için önemini vurguladı. Doğan şunları belirtti: "Bu sponsorlukla asıl amacımız, Türk futboluna katkı sağlamak. Aynı zamanda Anadolu takımlarının, özellikle Kayserispor'un, potansiyelini ve büyük başarılar elde edebileceğine olan inancımızı yansıtmak istiyoruz. Popy Para olarak bu sadece futbolun değil, aynı zamanda sporun genel gelişimi için önemli bir adım."

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı da bu anlaşmanın kulüp için büyük bir destek olduğunu dile getirdi. Çamlı, "Popy Para'nın finansal teknoloji alanındaki yükselişi inanılmaz. Kayserispor olarak böylesine büyüme potansiyeli yüksek bir şirketle işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Taraftarlarımız, Kayserispor formasında Popy Para logosunu görmekten büyük mutluluk duyacaklardır" şeklinde konuştu.


, finansal teknoloji alanında inovasyonu ve müşteri odaklı hizmeti bir araya getirerek bireysel ve kurumsal kullanıcılarına hız, güvenlik ve avantaj sağlamayı hedefliyor. Bu sponsorluk anlaşması, Kayserispor'un sahadaki başarısı kadar finansal teknoloji sektöründeki yükselişini de yansıtıyor. Önümüzdeki haftalarda oynanacak maçlarda Kayserisporlu oyuncuların formalarında Popy Para logosu yer aldı.


#popy para
#finans
#hizmet
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