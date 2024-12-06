Portekiz Golden Visa ile Kolayca Avrupa Vatandaşlığı Rotası

2025 yılında, Portekiz Golden Visa programı tüm T.C. kökenli ailelere Türkiye’den taşınmadan yatırım yoluyla Avrupa vatandaşlığı fırsatı sunmaya devam ediyor.

Portekiz Golden Visa 2025 yılında da neden popüler kalmaya devam edecek?

Beş nedenden dolayı Portekiz Golden Visa programı Avrupa’daki benzer tüm programlardan farklıdır.

1. Devlet güvencesinin olduğu likit fonlarla istikrarlı bir yatırım ve dilediğiniz zaman çıkış avantajı

2. İş ve aile düzeninizi bozmadan yani Türkiye’den taşınmadan ailece çifte vatandaşlık hakkı

3. Ailece elde edilecek AB vatandaşlığı ile çocuklarınıza Avrupa’nın sunacağı yüksek eğitim, yaşam ve kariyer standardı

4. Vatandaşlık sonrası paranızı getirisiyle birlikte ülkeden çekebilme fırsatı

5. Sıfır vergi avantajı

Portekiz Golden Visa 2025, Avrupa'daki tüm benzer programlarından daha fazlasını sunuyor; Portekiz, misafirperver halkı, ılıman iklimi, Türklerin damak tadına uygun zengin yemek kültürü ve uygun fiyata yüksek yaşam kalitesiyle tanınır. Portekiz Golden Visa onaylı banka fonları ile istikrarlı bir ekonomiye sahip ülkede alın teriniz güvenli ve emniyetli bir yatırıma dönüşür.

Güçlü bir ekonomik yönetim yapısına sahip Portekiz, Avrupa'da yatırım yaparak ailece AB vatandaşlığı almak isteyen T.C. kökenli ailelere mükemmel bir fırsat sunuyor.

Golden Visa yatırımcıları için 2025 yılında Portekiz’in ekonomik görünümü parlak

Portekiz'in ekonomi performansı, özellikle Golden Visa programına sahip diğer AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında, yatırımcılar için daha iştah açıcıdır.

Avrupa Komisyonu'nun ekonomik tahminine göre 2025 yılında Portekiz'in kamu borcunun GSYH'ye oranının %91,5'e düşmesi bekleniyor. Bu oran Yunanistan'da yani borcunun GSYH'ye oranı 2023’de %161,9’dir. İspanya’da ise %107,7’dir. Portekiz'in düşük borç oranıyla, iyi yönetilen bir ekonomi vizyonuyla özellikle bankaların vatandaşlığa %100 uygun güvenli ve kârlı fon fırsatlarıyla Golden Visa yatırımcıları için çok cazip bir iklim sunmaktadır. Golden Visa ile uyumlu banka fonları aynı zamanda Portekiz ekonomisinin büyümesine destek olurken Golden Vize yatırımcılarına güvenli getiri avantajı sağlıyor.

Portekiz Golden Visa programı: Avrupa vatandaşlığına giden en kısa yol

Kasım 2012’de başlatılan Portekiz Golden Visa programı T.C. kökenli yatırımcılara, Türkiye’den taşınmadan yılda sadece 7 gün Portekiz’de geçirerek beş yıl gibi kısa bir sürede ailece AB vatandaşlığına başvurma hakkı sunuyor. Böylece aileler çocuklarına Avrupa’nın diledikleri ülkesinde güzel ve istikrarlı bir yaşam hakkı sunabilmektedir. Alınacak Portekiz pasaportuyla Avrupa’da diledikleri ülkede eğitim ve kariyer hayatlarını da güvence altına alabilirler.

Portekiz Golden Visa programıyla Portekiz vatandaşlığı almak kesin midir?

Evet, Portekiz vatandaşlık kanununun (3 Ekim tarih ve 37/81 sayılı Kanun) gerekli şartların yerine getirilmesi durumunda tüm Portekiz Golden Visa fon yatırımcıları ve aile fertleri Portekiz vatandaşlığı başvurusunda bulunabilir.





Portekiz Banka Fonlarıyla Çocuklarınıza Avrupa Vatandaşlığı Alma Fırsatı

Türkiye’deki iş ve aile düzeninizi bozmadan, yani Türkiye’den taşınmadan banka fonlarına yatırım karşılığında AB vatandaşlığı alınabilen tek ülke Portekiz’dir. Yılda sadece 7 gün Portekiz’de tatil yaparak 5 yıl gibi kısa bir sürede ailece AB vatandaşlığına başvurmak mümkündür. Portekiz vatandaşlığı aynı zamanda AB vatandaşlığı anlamına gelir. Portekiz Golden Visa uygulaması ilk etapta Avrupa Birliği ülkelerinde tam serbest dolaşım hakkı sağlar. Portekiz vatandaşlığı aldıktan sonra ise İsviçre dâhil 27 AB ülkesinde önceden izin almaksızın dilediğiniz şehre yerleşebilir, istediğiniz bir işte çalışabilir, şirket kurabilirsiniz; çocuklarınız eğitim almak veya yaşamak için bu ülkelere yerleşebilir. Ek olarak, Portekiz pasaportuyla ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelere vizesiz seyahat edilebilir.

Oysa, Yunanistan Golden Visa programında Yunan vatandaşlığını alabilmek için ülkede 7 sene boyunca her yıl en az 183 gün yaşama şartı bulunur. Bu yüzden, yukarıdaki avantajları elde edebilmek Yunanistan Golden Visa uygulamasında neredeyse imkânsızdır.

EUPorto, yurtdışı yatırım yoluyla Avrupa oturum izni ve Portekiz vatandaşlığında uzman, Türkiye merkezli, alanında lider bir danışmanlık firmasıdır.

EUPorto’nun uzmanlığı sadece Portekiz Golden Visa alanında aktif olmasından kaynaklıdır. Portekizceye hâkim, Golden Visa fon yatırımında bilgili ve deneyimli finansal danışmanlardan oluşan kadroya sahiptir.

Portekiz Golden Visa uygulamasıyla Portekiz vatandaşlık ve Avrupa’da yatırımla oturum programına katılabilmek sadece ciddi ve güvenilir bir yatırım planlaması ile mümkündür. Yatırımcılarımızın ailelerinin gelecekleri hakkında alacakları stratejik yatırım kararında tasarruflarının finansal güvenliğinin çok önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle, EUPorto olarak sadece Portekiz alanında aktifiz. Tüm Golden Visa başvuru dosyalarımızın zamanında, doğru ve akılcı bir şekilde sonuçlanabilmesi için yatırımcılarımızla birlikte A’dan Z’ye koordineli çalışıyoruz ve her aşamada butik bir çalışma konseptiyle bilgilendiriyoruz.

EUPorto’nun ilkeleri:

Sektörde faaliyet gösteren diğer firmalardan farkımız doğuştan Portekizli-Türk ve sadece Portekiz Golden Visa alanında aktif olmamızdan kaynaklanıyor. EUPorto doğruluk, dürüstlük ve açıklık prensipleri üzerine inşa edilmiştir. Bu ilkeler, EUPorto isminin Portekiz Golden Visa alanında Türkiye’de ve Portekiz’de tanınan pazar lideri bir marka olmasını sağlamıştır.

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