​Saç Ekimi Bilinmeyen Gerçekler… En İyi Sac Ekim Merkezi Hangisi? A’dan Z’ye Saç Ekimi

Sizin için hazırladığımız bu yazıda İstanbul’daki en iyi saç ekim merkezlerini açıklayacak ve neler yapabileceğinizden söz edeceğiz.

En İyi Sac Ekim Merkezleri Hangileridir?

1- Este Favor Saç Ekim Merkezi

Her bir hastaya kişisel olarak odaklanma sözü ve mottosu ile hareket eden Este Favor Saç Ekim Kliniği, güçlü, modern kadrosu ve dünya saç ekim teknolojilerini yakından takip ederek oluşturulan ekipmanları ile hizmet sunuyor. Este Favor Saç Ekim Kliniği en iyi saç ekim merkezi listesinde yer almaktadır, özellikle gerçek safir madeninden elde edilen safir bıçaklar ile uyguladıkları ekim süreci ile tanınıyor. Saç ekim fiyatlarını öğrenmek için merkezle iletişime geçin…

2- Asmed Saç Ekim Merkezi

Ataşehir'de faaliyet gosteren, Türkiye 'nin en iyi saç ekim doktorlarından olan Koray Erdoğan’ın kurucusu ve sahibi oldugu Asmed Saç Ekim Merkezi, yurt dışından çok fazla talep görmekle beraber genelde hastalarını memnun eden sonuçlar ortaya koyuyor.

3- Dr. Müttalip Keser Saç Ekim Merkezi

1998 yılında Derma-Plast Estetik Cerrahi merkezini kuran Dr Muttalip Keser, 1998 yılından bu yana bütün estetik cerrahi branşlarında hizmet vermektedir Özellikle 2003 yılından bu yana ise Derma-Plast çatısı altında, FUE tekniğiyle Saç Ekimi ve Saç Ekimindeki son teknolojik yöntemlerle saç ekimi uygulamaktadır. Saç Ekiminde bir devrim niteliğinde gelişme olan FUE yöntemiyle saç ekimini Türkiye’de uygulayan ilk estetik cerrahtır.

4- Doku Tıp Merkezi

Doku Medical, İstanbul’un merkezi Şişli’de 5 bin m 2 genişliğindeki kliniği ile medikal estetik ve plastik cerrahi alanında A+ hizmet sunuyor. 400 sağlık çalışanı ve 20’ye yakın uzman doktoru ile kalıplaşmış metotların dışına çıkan klinik, farklı çözüm önerilerini dünyanın dört bir yanından gelen hastaları ile buluşturuyor.

kalitede hizmet vermeyi amaçlarken yaptığı inovasyonlar ile hızlı ve güçlü bir şekilde ilerleyişini sürdürüyor.

5- Este World Saç Ekim Merkezi

Alternatif FUE yöntemleri ile dikkat çeken ve en iyi saç ekim merkezleri listelerinde en üstte sıralanan Este World, dünyadaki en güncel teknolojileri Türkiye’de uygulamaya devam ediyor. Ekimin sonuçlarını güçlendirmek amacıyla ekimi çeşitli vitamin komplekslerinin yardımı ile ya da ekimi iki güne bölerek gerçekleştirebilen uzmanlar, yaşam boyu kullanabileceğiniz greftleri sizin için uyguluyor.

En İyi Saç Ekim Merkezi Nasıl Seçilir?

Saç ekimi operasyonlarında, sadece ekim sırasında değil öncesinde ve iyileşmenin hızlı tamamlanabilmesi adına sonrasında da mutlaka kliniğin hasta ile devamlı iletişim halinde olması gereklidir.

Konsültasyonda yapılacak olan işlem net bir şekilde anlatıldıktan sonra, operasyon bitiminde gerekli pansumanlardan bakımlara kadar her noktada kliniğin aktif olması önemlidir. İstanbul’daki en iyi saç ekimi merkezleri, her zaman için hastalarıyla ilgilenmekte, iyileşme sürecinin mümkün olduğu kadar hızlı tamamlanması adına gereken her şeyi yapmaktadır.

İstanbul ve Türkiye’de Saç Ekiminin Avantajları Nelerdir?

Markalaşma için yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın saç ekimi uygulamalarından memnun kalması oldukça etkilidir. Tabi ülkemizde bulunan medikal olanaklarının oldukça fazla olması da ayrı bir etkendir. Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları tanıdıklarına, eşine ve dostuna uygun saç ekimi fiyatlarından bahsettiği için ülkemizin bu konudaki popülerliği artmaktadır. Birçok ülke ve Avrupa şirketleri İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerimize medikal turlar düzenlemektedir. Yani Türkiye’de saç ekiminin avantajları içerisinde medikal ve konaklama imkânları da yer almaktadır.

Saç Ekiminde Başarı Oranı ve Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Saç ekimi için uygun aday olduğunuz takdirde, yeterli deneyim ve beceriye sahip bir doktor % 95'e varan bir başarı oranı sağlayabilir. FUE Saç Ekimi tekniği ise yüzde 95 ila 100 başarı oranıyla sonuçlanır.

Saç ekimi sonrasında iyileşme sürecini hızlandırmak ve başarılı bir sonuç için operasyondan sonra üç gün hafif dik pozisyonda yatmak, fazla ayakta durmamak, güneş altında fazla durmamak, saç ekilen bölgeyi kaşımamak, iki – üç hafta boyunca alkol ve sigaradan uzak durmak ve dinlenmek gereklidir.

En iyi Saç Ekim Tekniği Hangisidir?

Günümüzde sıklıkla uygulanan ve saç ekim yöntemi FUE olarak tanımlanıyor. FUE, yani follicular unite extraction, greftlerin bir şerit halinde değil de teker teker kafa derisine ekimini gerçekleştirmeyi sağlıyor. FUE’nin inovatif versiyonları olan Safir FUE, Manuel FUE, DHI gibi yöntemler de sıklıkla tercih edilmektedir. Gittiğiniz klinikte sunulan seçeneklerde ayrıca Soft FUE, Sedasyonlu FUE, Needle FUE gibi ek alternatifler de olabilir. Kliniğe gittiğinizde en iyi saç ekim yöntemini seçerken doktorunuz kaç grefte ihtiyaç duyduğunuzu, ekimden sonra ekimin belli olmasını isteyip istemediğinizi, kafa derinizin yapısını dikkate alır. Örneğin dar ve tıraşsız çalışma alanlarında DHI harika bir yöntem iken, daha geniş alanda yoğun saç ekimi için klasik FUE sıklıkla tercih edilmektedir.

Yukarıdakilerin yanı sıra, DHI ve Safir FUE’nin klasik FUE’den daha yüksek maliyete sahip olduğunu söylemek mümkündür. En düşük maliyetli saç ekim yöntemi olan FUT ise, uygulanan teknikteki verimsiz detaylar sebebiyle kimseye tavsiye edilmiyor.

En iyi saç ekim merkezleri arasından bir klinik tercih ettiğinizde, doktorunuz saç analizi sonucunda tamamen size özel bir ekim planı oluşturacaktır. Bu ekim planı ihtiyaç duyduğunuz greft sayısından anestezi ilacı oranına, tercih edilecek saç ekim yönteminden diğer detaylara kadar tüm adımları kapsar.

Dünyanın En İyi Saç Ekim Merkezleri Türkiye’de Mi?

Tüm dünyada en iyi saç ekim merkezi kapasitesine sahip İstanbul saç ekim merkezleri başarılarıyla Türkiye'nin saç ekiminde gurur kaynağı oluyor. Saç ekimi sektöründe hem kalite hem de uygun fiyat açısından, dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi olarak kabul görmektedir.