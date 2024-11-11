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İslam Düşmanı PEGİDA’nın Kur'an yakma çağrısı Hollanda’da Kur'an dağıtma gününe dönüştü: Çok sayıda kişi Müslüman oldu

İslam Düşmanı PEGİDA’nın Kur'an yakma çağrısı Hollanda’da Kur'an dağıtma gününe dönüştü: Çok sayıda kişi Müslüman oldu

Cengiz Gönültaş
17:5211/11/2024, Pazartesi
G: 11/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Waaromislam topluluğu Kur'an dağıtımı
Waaromislam topluluğu Kur'an dağıtımı

Geçtiğimiz aylarda Avrupa'da faaliyet gösteren aşırı sağcı, İslam düşmanı PEGİDA örgütü, Hollanda'da 16 Ekim'i 'Ulusal Kur'an Yakma Günü' ilan etmişti. Fakat PEGİDA bu eylemi gerçekleştiremedi. Bu alçak çağrıya karşılık Hollanda'da faaliyet gösteren 'Waaromislam' topluluğu harekete geçti. 10 Kasım 2024 günü, 20'den fazla şehirde 'Ulusal Kur'an Dağıtım Günü' düzenleyen topluluk, binlerce Kur’an-ı Kerim dağıttı ve 18 kişi Müslüman oldu.

Avrupa'da faaliyet gösteren Almanya merkezli radikal ve İslam düşmanı PEGİDA örgütünün Hollanda lideri Edwin Wagensveld, sosyal medya hesabından, “16 Ekim tarihini ajandanıza not edin. Ulusal Kur'an yakma gününe herkes isimsiz olarak da katılabilir. Yakında daha fazla bilgi vereceğiz. İslam, Nazizm'den daha iyi değildir.” ifadeleriyle örgüt taraftarlarını Kur’an yakmaya davet etti.
Fakat örgüt bu eylemini gerçekleştiremedi. Bu çağrı ise Müslümanların Kur’an dağıtma gününe dönüştü.
Warromislam Kur'an dağıtımı

BİNLERCE KURAN DAĞITILDI VE ÇOK SAYIDA KİŞİ MÜSLÜMAN OLDU

Bu alçak çağrıya Hollanda’da yaşayan Müslümanlar duyarsız kalmayarak tepkilerini ortaya koydu ve örnek bir tepki metodu ortaya çıktı.

Hollanda’da İslam düşmanlarının Kur’an ve İslam’a saldırıları sürerken, Müslümanlar gereken cevabı vermekte geç kalmıyor. PEGİDA Kur’an yakma günü ilan etmesine rağmen bu eylemini gerçekleştiremedi. Hollanda'da faaliyet gösteren Waaromislam topluluğu ise, her bir Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna karşı '1'e 1000' kampanyası başlattı. Waaromislam topluluğu, 10 Kasım 2024 günü 20'den fazla şehirde binlerce Kur’an dağıttı ve 18 kişinin Müslüman olmasına vesile oldu.


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İslam Düşmanı PEGİDA’nın Kur'an yakma çağrısı Hollanda’da Kur'an dağıtma gününe dönüştü: Çok sayıda kişi Müslüman oldu
Özgün
11 Kasım, Pazartesi



Waaromislam topluluğu Kur'an dağıtımı

AŞIRI SAĞCI PEGİDA'NIN HOLLANDALI LİDERİ WAGENSVELD KUTSAL KİTABI YIRTMIŞTI

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan çirkin saldırının ardından, Hollanda'da da yeni bir provokasyon yaşandı. Pegida isimli İslam karşıtı grubun Hollanda lideri Edwin Wagensveld, Lahey'de Kur'an-ı kerim yırttı. Daha önce de iki kez aynı şeyi yapan ve gözaltına alınan Wagensveld'e bu kez müdahale bile edilmedi.


PEGİDA ALMANYA’DA GÖSTERİLERİNİ DURDURDU


Hollanda’da bu gelişmeler yaşanırken Almanya’daki PEGİDA örgütü gösterilerini durdurma kararı aldı. Almanya’da 2014 yılından beri İslam düşmanı sloganlarla sokaklara dökülen aşırı sağcı ‘Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatanperver Avrupalılar’ (PEGIDA) örgütü, gösterilerine ‘geçici olarak’ ara vereceğini açıkladı. PEGIDA hareketinin öncüsü Lutz Bachmann, “Bu şimdiye kadarki 250’nci gösterimiz. Şimdilik bu son gösterimiz. Gösterilerimize geçici olarak ara veriyoruz” dedi.



#pegida
#hollanda
#waaromislam

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