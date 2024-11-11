İslam Düşmanı PEGİDA’nın Kur'an yakma çağrısı Hollanda’da Kur'an dağıtma gününe dönüştü: Çok sayıda kişi Müslüman oldu

Avrupa'da faaliyet gösteren Almanya merkezli radikal ve İslam düşmanı PEGİDA örgütünün Hollanda lideri Edwin Wagensveld, sosyal medya hesabından, “16 Ekim tarihini ajandanıza not edin. Ulusal Kur'an yakma gününe herkes isimsiz olarak da katılabilir. Yakında daha fazla bilgi vereceğiz. İslam, Nazizm'den daha iyi değildir.” ifadeleriyle örgüt taraftarlarını Kur’an yakmaya davet etti.

Fakat örgüt bu eylemini gerçekleştiremedi. Bu çağrı ise Müslümanların Kur’an dağıtma gününe dönüştü.