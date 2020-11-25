Pandemide Prefabrik ve Konteyner Ev talepleri tavan yaptı

Prefabrik yapı sektörünün önde gelen üreticilerinden olan Karmod Prefabrik ’ten aldığımız bilgiye göre pandemi sürecinin uzaması prefabrik ev ve çelik villa yapılara olan ilgiyi benzeri görülmemiş şekilde artmasına yol açtı. Firma mevcut telefon çağrılarının pandemiyle birlikte 3-4 kat arttığını belirtiyor. Aynı zamanda prefabrik ev satış ofislerine olan ziyaretlerde de aynı artışlar söz konusu.

Aile endişesi öne çıkıyor

Müstakil ev yaptırmak için firmaya gelenlerin ortak endişeleri aileleri. Türkiye’de ortaya çıkmasından bugüne 10 ay gibi bir süreye yaklaşan pandemi sürecinin ne zaman sona ereceği konusundaki belirsizlik aileleri endişelendiriyor. Yakın temasın neredeyse imkânsız olduğu büyükşehirde yaşayan vatandaşlar bir an önce ailelerine şehre yakın lokasyonda ama doğa ile iç içe temassız ortamda müstakil ev hazırlama düşüncesiyle prefabrik ev talebinde bulunuyorlar.

Arsası olanlar şanslı, 1 haftada evleri hazır

Büyükşehirlerde oturup ta köylerinde veya şehre yakın lokasyonlarda arsası bulunan vatandaşlar prefabrik ev yaptırmada oldukça şanslılar. İnşa öncesi yasal izinlerini almaları durumunda hazır konut firmaları 1 haftada evlerini hazır hale getiriyorlar. Üstelik başka ustalarla uğraşmadan tek firma çatısı altında hizmet alıyorlar. Prefabrik evlerde duvarlar, kapı ve pencereler, çatı sistemi ve örtüsü, elektrik ve su tesisat sistemleri, iç ve dış boyaya kadar her şeyiyle üretici firma tarafından gerçekleştiriliyor.

Parası olana villa az bütçeye 2+1 kampanyalı evler

Karmod firma yetkililerinin verdiği bilgiye göre farklı bütçelere hitap eden çok sayıda farklı ev konsepti bulunuyor. Tek katlı ve iki katlı plana sahip prefabrik evler 2+1 ile 5+1 plan tasarımına göre sıralanıyor. Parası olanlar daha çok villa konseptindeki lüks konutlara yöneliyorlar. Çelik sistemle inşa edilen lüks konseptte ki evler klasik betonarme yapılara göre son derece güvenli ve ısı yalıtım üstünlüğüne sahiptir.

Firma daha az bütçesi olup da güvenli müstakil prefabrik ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara özel kampanyalar da düzenliyor. Bu doğrultuda yoğun talep dönemine özel 64 metrekare 2+1 ve 82 metrekare 3+1 tek katlı ev modelleri kampanyalı ürünler listesinde yer alıyor. Kampanyalı ev fiyatlarıyla 45 bin liradan başlayan oldukça cazip fiyatlarla ev sahibi olmak mümkün.

Uzun ömürlü tam güvenli prefabrik evler

Şunu özellikle vurgulamak gerekiyor ki yeni nesil prefabrik üretim teknolojisiyle üretilen prefabrik evler son derece güvenilir yapı modelidir.Prefabrik yapı modeli klasik betonarme sistemine göre deprem dayanımı oldukça yüksek. Prefabrik evin ana taşıyıcıları çürümez, paslanmaz çelik sistemle inşa ediliyor. Henüz üretim öncesi tasarım aşamasında özel bilgisayar yazılımı kullanılarak hazır evler projelendiriliyor. Özel yazılımın her aşamasında yapı güvenliğini oluşturan mühendislik statik hesaplamaları şansa bırakılmadan gerçekleştiriliyor. Deprem güvenliğiyle beraber bu aşamada hazırlanan elektrik projesi ile yapının tam yangın güvenliği de sağlanıyor. Gerekli ön üretim testleri gerçekleştirilen konut projeleri tam üretime hazır hale getiriliyor.

Depremzedelere konteyner evler

Deprem konteyneri, istenmeyen afet durumlarında depremzede halkın ve yardım kuruluşların en büyük yardımcılarından biri olmuştur Depremzedeler için Afet sonrası acil barınma ünitesi deprem konteynerler ihtiyaca göre hızlı üretimle ve hızlı sevk ederek konteyner ev veya konteyner kent kurarak depremzedelere barınma ihtiyacı olmuştur.

Teknolojik hatta tam güvenli prefabrik evler

Ön testleri başarı ile yapılan evler yine bilgisayar özel yazılımına entegre yeni nesil üretim hattında tüm detaylarıyla milimetrik olarak demonte sistemle sevkiyata hazır durumda paketleniyor. Üretim sistemi kaynaksız vidalı teknoloji ile gerçekleşiyor. Üretim hattının bir tarafında evin ana taşıyıcıları, duvar blokları, çelik çatı makas sistemleri imal edilirken diğer hatlarda da kapı ve pencereler, elektrik ve su tesisat malzemeleri, çatı örtüleri, vitrifiye malzemeleri ve armatürler hazırlanıyor. Aynı araçla Türkiye’nin neresinde olursa olsun kurulum yerine sevk olunan prefabrik ev Karmod ekiplerince kısa sürede montajı yapılarak kullanıma hazır hale getiriliyor. Evin kurulum süreci de oldukça hızlı ilerliyor. Aldığımız bilgiye göre 64 ila 100 metrekare aralığındaki standart bir ev 3 ila 4 gün içerisinde kurulumu tamamlanıyor. Kuruluma dâhil olan işçilikler arasında elektrik tesisatı, sıhhi ve atık su tesisatları da bulunmakla birlikte diğer detaylı teknik özellikler için https://karmod.com üzerinden inceleme sağlayabilirsiniz. Islak zemin ve şap uygulaması sonrası 1 veya 2 günde de boyaması tamamlanan ev oturuma hazır hale getiriliyor.