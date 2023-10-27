Kanlı ay tutulması
Ay Tutulması ne zaman, nereden görülecek? Kanlı Ay Tutulması nedir? Ekim ayının son günleri yaşanırken Ay Tutulmasının da tarihi geldi. İşte merakla beklenen tutulma tarihi.
KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2023 yılının ilk ay tutulması Mayıs ayında gerçekleşmişti. Yılın ikinci Ay tutulması ise Kandilli Rasathanesi 2023 yılı gök olayları takvimine göre 28-29 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.
Parçalı Ay tutulması saat 21:01'de başlayacak ve 01:26'da sona erecek.
KANLI AY TUTULMASI NEDİR?
Ay tutulmasında Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.