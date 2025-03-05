Ramazanda merak edilenler arasında en çok orucu bozan şeyler yer alıyor. Orucu nelerin bozacağını merak eden Müslümanlar, parfüm sıkmak orucu bozar mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Orucu bozan şeylerin Diyanet tarafından yanıtlandığı bilinmektedir. Diyanet konuyla ilgili açıklamalar yaparak sorulara yanıt vermeye çalışır. Kuruma gelen soruların arasında en çok merak edilen ise oruçluyken deodorant ve parfüm sıkılır mı sorusu oldu. Peki, Parfüm orucu bozar mı? Oruçluyken deodorant ve parfüm sıkılır mı?
Oruç tutan Müslümanlar, orucunun sakatlanmaması için son derece dikkat ediyor. Gün içinde oruçluyken kişisel bakımlarına da dikkat etmek isteyen Müslümanlar parfüm sıkmanın oruca bir zarar verip vermeyeceğini ise merak ediyor. Diyanet Parfüm orucu bozar mı sorusuna yanıt verdi. Diyanet’in bu fetvası ile oruçluyken deodorant ya da parfüm sıkılır mı sorusu da netlik kazandı. Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerini getirirken dikkat etmemiz gereken haller vardır. Şüphe ettiğimiz durumlarda Diyanet’e başvurmak gerekir. Peki, parfüm orucu bozar mı? Diyanet Fetvası: Oruçluyken deodorant ve parfüm sıkılır mı?
PARFÜM ORUCU BOZAR MI?
Diyanet tarafından hadislere dayanarak yapılan açıklamada, parfüm orucu bozar mı sorusu yanıt buldu. Diyanetin yaptığı açıklamaya göre, yemek, içmek ve cinsî münasebete ek olarak, kendi fiiliyle ağız dolusu kusmak ve hacamat yapmak/yaptırmak dışında orucu bozan herhangi bir şey hadislerde bulunmamaktadır. (bk. İbn Mâce, Sıyam, 18; Ebû Dâvûd, Sıyam, 28; Tirmizî, Savm, 25).
Buna karşılık, yıkanmak, ağza su almak (mazmaza), diş fırçalamak (misvak kullanmak), sürme çekmek, eşini öpmek, yağlanmak, parfüm veya deodorant kullanarak koku sürünmek gibi pek çok şeyin orucu bozmayacağı hadislerde yer almaktadır (bk. Buhârî, Savm, 24, 27; Müslim, Sıyam, 12; Tirmîzî, Savm, 29, 31, 76; İbn Mâce, Sıyam, 17; …). Bu açıklamaya göre merak edilen sorunun yanıtı da netlik kazanmış oldu:
Parfüm orucu bozmaz.
ORUÇ TUTMAK KİMLERE FARZ?
Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış ve oruç tutmasına engel bir mazereti olmayan her Müslüman'ın Ramazan orucunu tutması farzdır.
SAHURDA EZAN BİTENE KADAR YEMEK YENİLEBİLİR Mİ?
İmsak vakti ezan ile değil, tan yerinin ağarması ile başlar. Bu sebeple ezan okunsun okunmasın imsak vaktinin başlaması ile yeme içmeye son vermek gerekir. Ezanın imsak vaktinden önce okunması, ezanla birlikte oruca başlamayı zorunlu kılmadığı gibi, ezanın geç okunması hâlinde de imsak vaktinin girmesinden sonra yiyip içmek mübah olmaz.