Oruç tutan Müslümanlar, orucunun sakatlanmaması için son derece dikkat ediyor. Gün içinde oruçluyken kişisel bakımlarına da dikkat etmek isteyen Müslümanlar parfüm sıkmanın oruca bir zarar verip vermeyeceğini ise merak ediyor. Diyanet Parfüm orucu bozar mı sorusuna yanıt verdi. Diyanet’in bu fetvası ile oruçluyken deodorant ya da parfüm sıkılır mı sorusu da netlik kazandı. Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerini getirirken dikkat etmemiz gereken haller vardır. Şüphe ettiğimiz durumlarda Diyanet’e başvurmak gerekir. Peki, parfüm orucu bozar mı? Diyanet Fetvası: Oruçluyken deodorant ve parfüm sıkılır mı?

PARFÜM ORUCU BOZAR MI?

Diyanet tarafından hadislere dayanarak yapılan açıklamada, parfüm orucu bozar mı sorusu yanıt buldu. Diyanetin yaptığı açıklamaya göre, yemek, içmek ve cinsî münasebete ek olarak, kendi fiiliyle ağız dolusu kusmak ve hacamat yapmak/yaptırmak dışında orucu bozan herhangi bir şey hadislerde bulunmamaktadır. (bk. İbn Mâce, Sıyam, 18; Ebû Dâvûd, Sıyam, 28; Tirmizî, Savm, 25).

Buna karşılık, yıkanmak, ağza su almak (mazmaza), diş fırçalamak (misvak kullanmak), sürme çekmek, eşini öpmek, yağlanmak, parfüm veya deodorant kullanarak koku sürünmek gibi pek çok şeyin orucu bozmayacağı hadislerde yer almaktadır (bk. Buhârî, Savm, 24, 27; Müslim, Sıyam, 12; Tirmîzî, Savm, 29, 31, 76; İbn Mâce, Sıyam, 17; …). Bu açıklamaya göre merak edilen sorunun yanıtı da netlik kazanmış oldu:

Parfüm orucu bozmaz.

ORUÇ TUTMAK KİMLERE FARZ?

Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış ve oruç tutmasına engel bir mazereti olmayan her Müslüman'ın Ramazan orucunu tutması farzdır.

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