Özgün Paris İklim Anlaşması nedir? Paris İklim anlaşması maddeleri nelerdir?
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Paris İklim Anlaşması nedir? Paris İklim anlaşması maddeleri nelerdir?

Paris İklim Anlaşması'nın maddeleri merak kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Paris İklim Anlaşması'nı TBMM'nin onayına sunmayı planladıklarını duyurdu. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının ardından Paris İklim Anlaşması nedir? Paris klim anlaşmasının maddeleri neler? İşte detaylar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Paris İklim Anlaşması nedir? Paris İklim anlaşması maddeleri nelerdir?
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Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı yaklaşık 3 saatlik bir görüşmenin ardından sonra erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yaptı. Gündeme dair önemli açıklamalara yer veren Başkan Erdoğan, dünya üzerindeki etkisini artıran iklim kriziyle ilgili de konuştu.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI NE ZAMAN ONAYLANACAK?

'Paris İklim Anlaşması'nı onaylamaya karar verdiklerini aktaran Başkan Erdoğan, "Türkiye 2053 vizyonumuzun en kritik hedeflerinden biri olduğuna inandığım, iklim değişikliği konusunda tarihi bir adım atıyoruz. 2015 yılında Paris İklim Anlaşması'na muvakkafat veren devletler arasında yer alıyordu. Son dönemde yaşanan gelişmeler ve ülkemize verilen taahhütler sebebiyle önümüzdeki ay yeni yasama yılında bu anlaşmayı onaylama kararı aldık. Bu karar belirlediğimiz takvim çerçevesinde geniş bir alanda kapsamlı değişiklilere gideceğimiz anlamına geliyor." dedi.

Gereken eylem planını devreye sokarak bu konuda önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Erdoğan, bu planları Paris İklim Anlaşması ile pekiştirdiklerini vurguladı ve şu ifadelere yer verdi: "Orta ve Uzun vadeli tüm kalkınma programlarını, Yeşil Kalkınma Dönüşümü'nün gerektirdiği şekilde yapacağız. Bugünden geleceğe hazırlanmanın yol haritası olacaktır. İklim değişikliği konusunda da safımız yine mazlumların ve mağdurların yanında olacaktır. İklim değişikliğinin yol açacağı sorunlar konusunda da adaletsizliğin, haksızlığın karşısında duracağız."

PARİS İKLİM ANLAŞMASI MADDELERİ NELER?

Paris'te, Aralık 2015'te yapılan 21. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda (COP21) onaylanan İklim Anlaşması, Nisan 2016'da, 190'dan fazla ülke tarafından imzalanmıştı. Anlaşma, 5 Ekim 2016 itibariyle, küresel sera gazı emisyonlarının %55’ini oluşturan en az 55 tarafın anlaşmayı onaylaması koşulunun karşılanması sonucunda, 4 Kasım 2016 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Anlaşma, sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılması bağlamında BMİDÇS’nin uygulamasını geliştirmeyi hedeflemektedir. Anlaşmanın uzun dönemli hedefi, küresel ortalama sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 2°C altında tutulması; ilave olarak ise bu artışın 1,5°C’nin altında tutulmasına yönelik küresel çabaların sürdürülmesi olarak ifade etmektedir. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı uyum kabiliyetinin ve iklim direncinin arttırılması; düşük sera gazı emisyonlu kalkınmanın temin edilmesi ve bunlar gerçekleştirilirken, gıda üretiminin zarar görmemesi diğer bir temel hedef olarak belirtilmektedir. Son olarak, düşük emisyonlu ve iklim dirençli kalkınma yolunda finans akışının istikrarlı hale getirilmesi hedefler arasında yerini almaktadır.

İklim krizinin önüne geçmek amacıyla ülkelerin ortak hareket etmelerini öngören Paris Anlaşması, küresel ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı 2 derece ile sınırlandırmayı, mümkünse 1.5 derecenin altında tutmayı amaçlıyor.

PARİS İKLİM ANLAŞMASINI İMZALAYAN ÜLKELER HANGİLERİ?

Dünya çapındaki 197 ülke arasında ise anlaşmayı onaylamayan 9 ülke kaldı. Bu ülkeler; Angola, Eritre, İran, Irak, Kırgizistan, Lübnan, Libya, Güney Sudan ve Yemen.

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