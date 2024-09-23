Pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürecek? Pastırma yazı başlama tarihi 2024!

Sonbahar mevsiminin sonundaki güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan 'pastırma yazı' ya da 'pastırma sıcakları' terimi, yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, 2024 pastırma yazı tarihi...

PASTIRMA SICAKLARI 2024 NE ZAMAN, HANGİ TARHİTE?

Pastırma sıcakları, sonbaharın ortasında, genellikle Ekim veya Kasım aylarında birkaç gün süren, havanın mevsim normallerine göre aniden ısındığı dönemdir. Bu sıcaklık artışı, özellikle Türkiye’de yaygındır ve adını, bu dönemde pastırmanın kurutulması için uygun hava koşullarının oluşmasından alır. Pastırma sıcakları, genellikle yüksek basınç sisteminin etkisiyle oluşur, gökyüzü açık ve rüzgar azdır. Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilse de gündüz sıcaklıkları yaz günlerini andırabilir.

Pastırma sıcakları genellikle sonbaharın ortalarında, Ekim sonu ile Kasım ortası arasında yaşanır. Türkiye'de, bu dönem genellikle Kasım ayının ilk iki haftasında gerçekleşir. Ancak bu tarihler, hava koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Pastırma sıcakları birkaç gün ile bir hafta arasında sürebilir ve bu süreçte gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyreder.

PASTIRMA YAZI NEDİR?

“Pastırma yazı” terimi, bu dönemde pastırmanın hazırlanmasıyla bağlantılıdır. Gece ve gündüz sıcaklıklarının birbirine yakın olması, pastırmanın kuruması için en ideal koşulları sağlar.







