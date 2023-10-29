Trendyol Süper Lig 10. haftasında Fenerbahçe ve Pendikspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler deplasmanda Pendikspor'u 5-0 mağlup etti. Galibiyet golleri İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko'dan (3) geldi. Pendikspor'da Erdem Canpolat dakika 30'da kendi kalesine gol kaydetti. Fenerbahçe lig tarihinde 10'da 10 yaparak Süper Lig rekorunu tazeledi. Pendikspor - Fenerbahçe maç özeti ve Trendyol Süper Lig 10. hafta toplu maç sonuçları haberimizde.

PENDİKSPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

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PENDİKSPOR - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU

PENDİKSPOR - FENERBAHÇE MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

17. dakikada maçtaki ilk tehlike Pendikspor kalesinde yaşandı. Tadic'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

22. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Dzeko, 2 rakibinden sıyrılıp pasını Tadic'e aktardı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Erdem Canpolat uzanarak gole engel oldu.

30. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osayi sağdan son çizgiye inip kale sahasına ortaladı. Bu noktada meşin yuvarlağın çarptığı kaleci Erdem Canpolat, topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1.

42. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan korner atışında Zajc'la paslaşan Szymanski, ardından ceza yayı üzerindeki İrfan Can Kahveci'ye ortaladı. Bu futbolcunun gelişine şutunda Vukovic'e de çarpan top filelerle buluştu: 0-2.

Fenerbahçe mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI

46. dakikada Tadic'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Dzeko'nun yerden sol ayağıyla şutunda kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

58. dakikada soldan Sequeira'nın derinlemesine savunma arkası pasına hareketlenen Diaby'nin kaleciyle karşı karşıya şutunda top direğin yanında auta gitti.

65. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Zajc'ın savunma arkasına pasına hareketlenen ve ceza sahasına giren Szymanski, altı pasın sağında kaleciyle karşı karşıya durumda meşin yuvarlağı soldan bindiren Dzeko'nun önüne bıraktı. Bosna Hersekli golcü topu boş kaleye filelere gönderdi: 3-0.

77. dakikada Fenerbahçe 4. golü buldu. Soldan Zajc'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun pasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Dzeko'nun şutunda top filelere gitti: 4-0.

79. dakikada Kent'in ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Tadic'in aşırtma vuruşunda savunmada Berkay topu çizgiden çıkardı.

87. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Ferdi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Dzeko'nun sol ayağıyla yakın direğe şutunda top ağlarla buluştu: 5-0.

90+4. dakikada Tadic'in altı pasın solunda topukla çevirdiği topa İsmail'in yine toplukla şık dokunuşunda Lusamba meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

Fenerbahçe sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Edin Dzeko’dan ilk hat-trick

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor’u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, alınan galibiyette 3 kez fileleri havalandırmayı başarırken, üst üste 4 lig maçında gol sevinci yaşadı.

Bosna Hersekli forvet, Pendikspor maçında 65, 77 ve 87. dakikalarda golleri atan isim oldu.37 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’deki 10 maçta da forma giyerken ayrıca 2 kez asist yaptı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 2 golü bulunan Dzeko, bu sezonki gol sayısını 12’ye yükseltti.

Sezon başı takıma dahil olan Dzeko, Süper Lig’de ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Mücadeleye 11’de başlayan Edin Dzeko, 90 dakika sahada kaldı.





İrfan Can Kahveci, 9. golüne imza attı

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor’u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu maçta da gol katkısı sağlamaya devam etti.

Süper Lig’de üst üste iki lig maçında da fileleri havalandıran İrfan Can, Pendikspor karşısında da takımının 2. golünü kaydederek ligde 5. golüne ulaştı. Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplara kalma aşamasında da skor katkısı sağlayan 28 yaşındaki orta sahanın bu organizasyonda da 4 golü bulunuyor.Pendikspor maçında atılan ilk golün de hazırlayıcısı olan İrfan Can, bu sezon sarı-lacivertli formayla 5 asist üretti.

Mücadeleye ilk 11’de başlayan İrfan Can, 78. dakikada yerini Ryan Kent’e bıraktı.

Fenerbahçe, dış sahada kalesini gole kapattı

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor’u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu maçla birlikte bu sezon deplasmandaki 5. karşılaşmasına çıktı.

Fenerbahçe dış sahada Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Pendikspor’u mağlup ederken, bu mücadelelerde savunmadaki başarılı performansıyla da dikkat çekti. Kanarya oynadığı 5 müsabakada da kalesinde gol görmedi.

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