Pendikspor - Fenerbahçe Maç Kadrosu
Pendikspor, Trendyol Süper Lig 10. haftasında evinde Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Ligde namağlup yoluna devam eden Fenerbahçe zirve yarışına yara almadan devam etmek istiyor. Pendikspor bugüne kadar Fenerbahçe'yi konuk ettiği tek resmi maça Aralık 1999'da Türkiye Kupası'nda çıktı ve o karşılaşmada sarı-lacivertlileri 2-1 mağlup ederek tur atladı. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşma öncesinde maç kadroları ve muhtemel 11’ler araştırılıyor. İşte Pendikspor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’leri.
PENDİKSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
PENDİKSPOR
61 Paul Bernardoni
4 Adil Demirbağ
12 Guilherme
15 Francisco Calvo
22 Ahmet Oğuz
6 Soner Dikmen
8 Alexandru Cicaldau
37 Steven N'Zonzi
11 Louka Prip
17 Sokol Cikalleshi
70 Marlos Moreno
FENERBAHÇE
40 Dominik Livakovic
6 Alexander Djiku
21 Bright Osayi-Samuel
50 Rodrigo Becao
5 İsmail Yüksek
7 Ferdi Kadıoğlu
10 Dusan Tadic
17 İrfan Can Kahveci
35 Fred
53 Sebastian Szymanski
9 Edin Dzeko