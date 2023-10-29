Pendikspor, Trendyol Süper Lig 10. haftasında evinde Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Ligde namağlup yoluna devam eden Fenerbahçe zirve yarışına yara almadan devam etmek istiyor. Pendikspor bugüne kadar Fenerbahçe'yi konuk ettiği tek resmi maça Aralık 1999'da Türkiye Kupası'nda çıktı ve o karşılaşmada sarı-lacivertlileri 2-1 mağlup ederek tur atladı. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşma öncesinde maç kadroları ve muhtemel 11’ler araştırılıyor. İşte Pendikspor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’leri.