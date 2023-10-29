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Pendikspor - Fenerbahçe Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’leri

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. Bu akşam saat 19.00’da başlayaca karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. 3. kez karşı karşıya gelecek iki takım arasında oynanan maçlarda 1 Fenerbahçe 1’de Pendikspor galibiyeti bulunuyor. Ligde 9’da 9 yaparak Süper Lig rekoru kıran Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Son Süper Lig maçında Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, ligin ilk sekiz haftasında topladığı puan miktarını geride bırakmak istiyor. Pendikspor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

14:28 - 29/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Pendikspor - Fenerbahçe Maç Kadrosu

Pendikspor - Fenerbahçe Maç Kadrosu

Pendikspor, Trendyol Süper Lig 10. haftasında evinde Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Ligde namağlup yoluna devam eden Fenerbahçe zirve yarışına yara almadan devam etmek istiyor. Pendikspor bugüne kadar Fenerbahçe'yi konuk ettiği tek resmi maça Aralık 1999'da Türkiye Kupası'nda çıktı ve o karşılaşmada sarı-lacivertlileri 2-1 mağlup ederek tur atladı. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşma öncesinde maç kadroları ve muhtemel 11’ler araştırılıyor. İşte Pendikspor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’leri.

PENDİKSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

PENDİKSPOR

61 Paul Bernardoni

4 Adil Demirbağ

12 Guilherme

15 Francisco Calvo

22 Ahmet Oğuz

6 Soner Dikmen

8 Alexandru Cicaldau

37 Steven N'Zonzi

11 Louka Prip

17 Sokol Cikalleshi

70 Marlos Moreno

FENERBAHÇE

40 Dominik Livakovic

6 Alexander Djiku

21 Bright Osayi-Samuel

50 Rodrigo Becao

5 İsmail Yüksek

7 Ferdi Kadıoğlu

10 Dusan Tadic

17 İrfan Can Kahveci

35 Fred

53 Sebastian Szymanski

9 Edin Dzeko

PENDİKSPOR - FENERBAHÇE CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU




#Pendikspor
#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig
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