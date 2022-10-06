MİT'ten PKK'ya büyük darbe: Sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn El Arab bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kobani eyalet genel sorumlusu Hasan Demirtaş'ı etkisiz hale getirdi.

Sözde Kobani Eyaleti Genel Sorumlusu

Hasan Demirtaş 'Koçero Batman/Koçer Amed' kod adı ile biliniyordu.

PKK'lı terörist Hasan Demirtaş

Hasan Demirtaş, örgüte 2001 yılında katıldı. Güvenlik güçlerimize karşı, Hakkari, Tunceli ve Zagros kırsalında uzun yıllar faaliyet yürüttü. 2011 yılında, Tunceli/Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ve sivil bir taksicinin şehit edilmesi eylemlerine bizzat katılması dolayısıyla hakkında yakalama kararı bulunan Hasan Demirtaş, bu nedenle MİT tarafından hedef listesine alındı.

Bu kapsamda MİT, saha ajanlarından aldığı bilgiler sonrası, Demirtaş’ı, Kobani kent merkezinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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MİT'ten kritik 20 operasyon

MİT, son dönemde yurt dışı operasyonlarıyla özellikle terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirdi. Türkiye'de barış ve huzur ortamını bozmaya çalışan örgütün pek çok üst düzey yöneticisi, nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi. 2022 yılında ocak ve temmuz ayları arasında 7 aylık dönemde 20 büyük operasyonda 8'i sağ olmak üzere 21 terörist etkisiz hale getirildi.

28 Ocak'ta Sincar'ın Bab Şilo bölgesinde PKK/YBŞ sözde özel kuvvet sorumlusu 'Azad' kod adlı Sileman Şemo Yusuf, nokta atışı vurulan araçta etkisiz hale getirildi. Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist 'Hebat Gever' kod adlı Süleyman Orhan, 17 Şubat'taki operasyonda etkisiz hale getirildi. PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyalet sorumlusu Mehmet Aydın, 17 Nisan'da Suriye'nin Derbesiye ilçesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. 20 Şubat'ta PKK-YPG'nin sözde Kobani (Ayn El Arab) Savunma Komitesi Eş Başkanı 'Ronahi Kobani' kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ve sözde YPJ Kobani Yürütme Komitesi'nde faaliyet yürüten 'Dilar Halep' kod adlı Ranya Henan yine nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. 2 üst düzey sorumlu kadrosunu kaybeden YPJ, bu operasyonla ağır darbe aldı.

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PKK'nın Mahmur, Kerkük, Süleymaniye sözde saha genel sorumlusu olarak görevlendirilen 'Ahmet Rubar' kod adlı Mehmet Erdoğan, 21 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Yine MİT'in Suriye'de yürüttüğü operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde suikastçısı, 'Rojda' kod adlı Dilbirin Kaçar, yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Teröristin, Ocak 2018'deki Zeytin Dalı Harekatı ve Ekim 2019'daki Barış Pınar Harekatı sırasında örgüt bünyesinde 'suikastçı' olarak yer aldığı belirtildi. Dilbirin Kaçar'ın, son olarak Türkiye'nin olası harekatına karşı Kobani bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını yaptığı da belirtildi.

Terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı, 'Ferhat Derik' kod adlı Hüseyin Şibli de Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de 19 Haziran'da MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi. PKK'nın Suriye'de en çok önem atfedilen kadroları arasında görülen teröristin, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de bulunduğu dönemde PKK'ya katıldığı, 2004 yılında Halep kırsalında sözde sorumlu düzeye geldiği, daha sonra örgütün liderlerini eğittiği Gare ve Kandil alanında görevlendirildiği belirtildi.

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Ayrıca terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve Kongra-Gel sözde başkanlık divanı üyesi, 'Raperin' kod adlı Delal Azizoğlu da Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi. Yine Suriye'nin Kobani kentinde düzenlenen operasyonda Şırnak'ta polis ve askerleri şehit eden PKK/YPS üyesi Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlenen operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden, 'Dılhaz Gabar' kod adlı Mehmet Doğan da etkisiz hale getirilenler arasında yer aldı.