Aylık, yıllık ve 3 yıllık olarak satın alınabilen PlayStation Plus, Deluxe sürümüne yüzde 600 zam yaptı. Sony tarafından sunulan abonelik hizmeti PlayStation Plus, dünya çapında milyonlarca oyun tutkunu tarafından kullanılıyor. PlayStation Plus Essential, Extra ve Deluxe sürümleri fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.