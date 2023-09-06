Ücretsiz Oyunlar:

PlayStation Plus üyeleri, her ay en az iki ücretsiz oyuna sahip olabilir. Bu oyunlar, üyeliğin satın alındığı ülkeye göre değişebilir ve sadece o ay için kütüphaneye eklenebilirler. Ancak bir kez kütüphaneye eklendikten sonra, oyuncuların bu oyunları herhangi bir zamanda oynama hakkı bulunur.