|
Özgün

PlayStation Plus ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

‘PlayStation Plus ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?’ soruları oyun severlerin gündeminde yer aldı. Sony tarafından sunulan, çevrimiçi çok oyunculu oyunlara, paylaşımlı oyun özelliği ve 100 GB'a kadar çevrimiçi depolamaya erişim sağlayan PlayStation Plus’ın Deluxe sürümüne yüzde 600 zam geldi. Oyun severleri yakından ilgilendiren bu gelişme sonrası PS Plus Essential, Extra ve Deluxe sürümlerinin güncel fiyatları merak ediliyor. Peki, PlayStation Plus ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte Eylül 2023 güncel fiyatlar.

14:55 . 6/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
PlayStation Plus Essential, Extra ve Deluxe fiyat listesi

PlayStation Plus Essential, Extra ve Deluxe fiyat listesi

Aylık, yıllık ve 3 yıllık olarak satın alınabilen PlayStation Plus, Deluxe sürümüne yüzde 600 zam yaptı. Sony tarafından sunulan abonelik hizmeti PlayStation Plus, dünya çapında milyonlarca oyun tutkunu tarafından kullanılıyor. PlayStation Plus Essential, Extra ve Deluxe sürümleri fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

PLAYSTATİON PLUS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

PlayStation Plus sürümlerinin en pahalısı olan Deluxe sürümüne yüzde 600 zam geldi. PS Plus Essential, Extra ve Deluxe sürümlerinin aylık, 3 aylık ve yıllık abonelik ücretleri şöyle:

PlayStation Plus Essential

Aylık: 40 TL

3 Aylık: 100 TL

Yıllık: 240 TL

PlayStation Plus Extra

Aylık: 60 TL

3 Aylık: 165 TL

Yıllık: 400 TL

PlayStation Plus Deluxe

Aylık: 70 TL

3 Aylık: 190 TL

Yıllık: 460 TL

PlayStation Plus Üyeliği Nedir, Avantajları Nelerdir?

Ücretsiz Oyunlar:
PlayStation Plus üyeleri, her ay en az iki ücretsiz oyuna sahip olabilir. Bu oyunlar, üyeliğin satın alındığı ülkeye göre değişebilir ve sadece o ay için kütüphaneye eklenebilirler. Ancak bir kez kütüphaneye eklendikten sonra, oyuncuların bu oyunları herhangi bir zamanda oynama hakkı bulunur.
Özel İndirimler:
PlayStation Plus üyeleri, PlayStation Store’da diğer kullanıcılardan daha fazla indirim kazanır. Bu indirimler, önceden belirlenmiş oyunlarda veya belirli tarihlerde geçerli olabilir.
Erken Erişimler:
Bazı oyunlar, PlayStation Plus üyelerine önceden erişim imkânı sunar. Bu sayede oyuncular, oyunun resmi çıkış tarihinden önce oyunu oynayabilirler.
Çevrim içi Oynama:
PlayStation Plus üyeleri, PlayStation ağında çevrimiçi olarak diğer kullanıcılarla oyun oynayabilirler. Bu özellik, PS3, PS4, PS5, PSP ve PS Vita için geçerlidir.
Oyun Kaydetme ve Senkronize Etme:
PlayStation Plus üyeleri, oyun kaydetme ve senkronize etme özelliklerine sahiptirler. Bu özellik sayesinde, oyun ilerlemeleri bulut sunuculara kaydedilir ve oyuncular, farklı cihazlarda oyunlarını sürdürebilirler.
Özel Turnuvalara Katılma:
PlayStation Plus üyeleri, özel turnuvalara katılma imkânı bulurlar. Bu turnuvalar, diğer oyuncularla rekabet etmek için harika bir fırsattır.

PlayStation Plus Üyeliği Nasıl Satın Alınır?

PlayStation Plus üyeliği, PlayStation Store’dan veya perakendecilerden satın alınabilir. Ayrıca, ücretsiz 14 günlük deneme sürümü de mevcuttur.

PlayStation Store’dan Üyelik Satın Alma:
PlayStation Store’a giriş yapın ve ana menüdeki “PlayStation Plus” seçeneğine gidin. Buradan, bir aylık, üç aylık veya bir yıllık abonelik seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

Perakendecilerden Üyelik Satın Alma: PlayStation Plus üyeliği, diğer PlayStation aksesuarları ile birlikte perakendecilerde de satın alınabilir. Bu seçenek, oyun mağazalarına gitmek istemeyenler için daha uygun bir seçenektir.

Ücretsiz Deneme Sürümü:
PlayStation Store’dan, PlayStation Plus üyeliği için ücretsiz 14 günlük bir deneme sürümü indirilebilir. Bu seçenek, üyelik hakkında daha fazla bilgi edinmek ve özellikleri test etmek isteyenler için idealdir.





#PlayStation Plus
#Essential
#Deluxe
#Sony
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Öğretmenlerin önlük giymesi zorunlu mu 2023?