PlayStation Plus Essential, Extra ve Deluxe fiyat listesi
Aylık, yıllık ve 3 yıllık olarak satın alınabilen PlayStation Plus, Deluxe sürümüne yüzde 600 zam yaptı. Sony tarafından sunulan abonelik hizmeti PlayStation Plus, dünya çapında milyonlarca oyun tutkunu tarafından kullanılıyor. PlayStation Plus Essential, Extra ve Deluxe sürümleri fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
PLAYSTATİON PLUS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
PlayStation Plus sürümlerinin en pahalısı olan Deluxe sürümüne yüzde 600 zam geldi. PS Plus Essential, Extra ve Deluxe sürümlerinin aylık, 3 aylık ve yıllık abonelik ücretleri şöyle:
PlayStation Plus Essential
Aylık: 40 TL
3 Aylık: 100 TL
Yıllık: 240 TL
PlayStation Plus Extra
Aylık: 60 TL
3 Aylık: 165 TL
Yıllık: 400 TL
PlayStation Plus Deluxe
Aylık: 70 TL
3 Aylık: 190 TL
Yıllık: 460 TL
PlayStation Plus Üyeliği Nedir, Avantajları Nelerdir?
PlayStation Plus Üyeliği Nasıl Satın Alınır?
PlayStation Plus üyeliği, PlayStation Store’dan veya perakendecilerden satın alınabilir. Ayrıca, ücretsiz 14 günlük deneme sürümü de mevcuttur.
Perakendecilerden Üyelik Satın Alma: PlayStation Plus üyeliği, diğer PlayStation aksesuarları ile birlikte perakendecilerde de satın alınabilir. Bu seçenek, oyun mağazalarına gitmek istemeyenler için daha uygun bir seçenektir.