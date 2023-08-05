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Xbox Game Pass Ağustos oyunları hangileri, fiyatı ne kadar?

Microsoft, Ağustos ayında Xbox Game Pass’e gelecek oyunları duyurdu. Oyun kütüphanesine Ağustos ayında toplamda 6 oyun ekleyecek Xbox Game Pass, kütüphaneden ayrılacak oyunları da açıkladı. Bu kapsamda oyun tutkunları ‘Xbox Game Pass Ağustos oyunları neler?, Hangi oyunlar kaldırılacak?’ sorularının cevabını arıyor. İşte merak edilen soruların cevapları.

09:39 . 5/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Xbox Game Pass Ağustos 2023 oyunları neler, fiyatı ne kadar?

Xbox Game Pass Ağustos 2023 oyunları neler, fiyatı ne kadar?

Microsoft, Xbox Game Pass servisinde üyeliği olan oyun severlerin isteklerini karşılamaya devam ediyor. Microsoft, Ağustos ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek 6 yeni oyun ve ayrılacak oyunları açıkladı. Bu anlamda birçok kullanıcı ‘Xbox Game Pass’e hangi oyunlar gelecek, fiyatları ne kadar?’ sorularını sormaya başladı. İşte detaylar.

XBOX GAME PASS AĞUSTOS 2023 OYUNLARI NELER, FİYATI NE KADAR?

Xbox Game Pass’de Ağustos ayı kapsamında toplam
fiyatı 900 TL
olan 6 oyun şunlar;
  • Celeste (Bulut, Konsol ve PC) – 1 Ağustos
  • A Short Hike (Bulut, Konsol, PC) – 3 Ağustos
  • Broforce Forever (Bulut, Konsol ve PC) – 8 Ağustos
  • Limbo (Bulut, Konsol ve PC) – 9 Ağustos
  • Airborne Kingdom (Bulut, Konsol ve PC) – 10 Ağustos
  • Everspace 2 (Cloud ve Xbox Series X|S) – 15 Ağustos

XBOX GAME PASS AĞUSTOS AYINDA KÜTÜPHANEDEN KALDIRILACAK OYUNLAR HANGİLERİ?

  • Death Stranding (PC)
  • Edge of Eternity (bulut, konsol ve PC)
  • Midnight Fight Express (bulut, konsol ve PC)
  • Total War: Warhammer III (PC)

Bu oyunlar, Xbox Game Pass kütüphanesinde belirli bir süre için sunulacak ve ardından hizmetten kaldırılacak. Kullanıcılar, bu süre zarfında oyunları oynayabilecekler.



#Xbox Game Pass
#Microsoft
#oyun konsolu
1 saat önce
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