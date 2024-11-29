POMEM BAŞVURU SONUÇLARI 2024: 32. Dönem polis alımı ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

12 bin polis alımı için 32. Dönem POMEM ön başvuru işlemleri devam ederken, başvurularını tamamlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Polis Akademisi Başkanlığı'nın yapacağı duyuru için geri sayım sürüyor. KPSS P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alan adayların başvuru yapabildiği süreçte, sonuçların açıklanacağı tarih için henüz net bir açıklama yapılmadı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların kısa sürede duyurulması bekleniyor.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2023 veya 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00) önlisans mezunları için yapılan 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavından P93 puan türünden en az (65,00) taban puanı ve üzeri puan alanlar arasından 6 Haziran 2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (8.160) erkek ile (1.440) kadın ve önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın aday olmak üzere toplam (12.000) öğrenci alımı yapılacak.