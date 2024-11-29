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POMEM BAŞVURU SONUÇLARI 2024: 32. Dönem polis alımı ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM BAŞVURU SONUÇLARI 2024: 32. Dönem polis alımı ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

16:3829/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

"32. Dönem polis alımı ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 21 Kasım-9 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen 32. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) ön başvuru süreci tamamlanmak üzere. Başvurularını yapan adaylar, şimdi gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Polis alımı sürecine katılmak isteyen binlerce aday, ön başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Sonuçların açıklanma tarihine ilişkin resmi bir duyuru yapılması beklenirken, süreçle ilgili detayların önümüzdeki günlerde paylaşılması öngörülüyor.

12 bin polis alımı için 32. Dönem POMEM ön başvuru işlemleri devam ederken, başvurularını tamamlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Polis Akademisi Başkanlığı'nın yapacağı duyuru için geri sayım sürüyor. KPSS P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alan adayların başvuru yapabildiği süreçte, sonuçların açıklanacağı tarih için henüz net bir açıklama yapılmadı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların kısa sürede duyurulması bekleniyor.

12 BİN POLİS ALIMI YAPILACAK

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2023 veya 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00) önlisans mezunları için yapılan 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavından P93 puan türünden en az (65,00) taban puanı ve üzeri puan alanlar arasından 6 Haziran 2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (8.160) erkek ile (1.440) kadın ve önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın aday olmak üzere toplam (12.000) öğrenci alımı yapılacak.

POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.


Daha önceki yıllar baz alındığında polis alımı ön başvuru sonuçlarının aralık ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

32. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU TARİHLERİ

32. dönem POMEM ön başvuruları 21 Kasım'da Polis Akademisi Başkanlığı tarafından başlatıldı.


Adaylar, 21 Kasım-9 Aralık 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını tamamlayabilecek.

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POMEM BAŞVURU SONUÇLARI 2024: 32. Dönem polis alımı ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?