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POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 31. Dönem POMEM pa.edu.tr sonuç ekranı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 1500'ü kadın olmak üzere toplamda 7500 polis memuru alımı gerçekleştirilecek. 31. dönem POMEM sınav tarihleri ve yerleri 26 Haziran'da açıklandı. Adaylar gözlerini mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

15:01 - 17/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
POMEM
POMEM

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 1500'ü kadın polis olmak üzere toplamda 7500 yeni polis alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, 31. dönem POMEM sınavlarına katılan adaylar sonuç açıklamasını bekliyordu. POMEM sonuç duyurusu geldi.

POMEM 31 DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakatları devam ediyor. POMEM mülakatlarının tamamen bitmesinin ardından sonuçların açıklanması bekleniyor. Bununla birlikte POMEM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

31. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SINAVI NASIL OLACAK?

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

31. DÖNEM POMEM SINAV TARİHLERİ, SINAV YERLERİ BİLGİSİ

31. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile ais.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir. Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya ile kesici, delici alet, yanıcı, parlayıcı madde, yaka rozeti ve broş bulundurmamaları gerekmektedir. Sınav Merkezinde emanet alınmayacaktır.



#pomem
#pomem mülakat
#polislik
#emniyet genel müdürlüğü
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