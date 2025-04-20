PUAN DURUMU 20 NİSAN 2025: Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı, İşte GS ve FB puan durumu

Süper Lig'in son haftalarına girilirken, heyecanın dozu da artıyor. Özellikle şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan durumu futbolseverler tarafından anlık olarak takip ediliyor. Lig'in 32. haftasında oynanan Fenerbahçe Kayserispor maçının ardından puan durumu da yenilendi. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 32. hafta sonundaki puan durumları.





GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN PUANI KAÇ OLDU?





Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Fenerbahçe evinde Kayserispor'u konuk etti. 3-3'lik beraberlikle tamamlanan maçın ardından Fenerbahçe puanını 72'ye yükseltti. Dün oynanan Galatasaray-Bodrumspor maçından 2-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar puanını 77'ye çıkararak liderliğini sürdürdü.









Fenerbahçe 2 puan bıraktı, puan farkı 5'e indi

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında son dakikalarda yediği golle sahasında puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.





Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor ile karşılaşırken mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bu maç öncesi ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertlilerin serisi sona ererken evinde oynadığı son 3 maçın 2'sinde puan kaybetti.





Jose Mourinho'nun öğrencileri bu sezon ligde 6. beraberliğini aldı. Deplasmanda Göztepe, Samsunspor, Eyüpspor ve Galatasaray ile berabere kalan Kanarya, sahasında ise Samsunspor ve Kayserispor ile yenişemedi.





Son 4 maçta kalesini gole kapatamadı

Kayserispor maçı öncesi ligde en az gol yiyen takım olan Fenerbahçe, bugün kalesinde 3 gol gördü. Samsunspor maçında yaşadığı golsüz beraberlik sonrası oynadığı son 4 karşılaşmada da kalesinde gol görürken, bu süreçte 7 gol yedi.

Fenerbahçe, gelecek hafta deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.





Galatasaray evindeki yenilmezliğini 15'e çıkardı