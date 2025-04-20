PUAN DURUMU 20 NİSAN 2025: Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı, İşte GS ve FB puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı devam ediyor. Ligde puan durumu güncellendi. Şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı futbol tutkunlarının yakın takibinde. İki ezeli rakipten kimin şampiyon olacağı heyecanla beklenirken, bu hafta oynanan maçların ardından puan durumu tablosu da güncellendi. Peki Fenerbahçe'nin kaç puanı var? Galatasaray'ın puanı kaç oldu? İşte 20 Nisan 2025 tarihine göre, Süper Lig 32. hafta puan durumu.
Süper Lig'in son haftalarına girilirken, heyecanın dozu da artıyor. Özellikle şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan durumu futbolseverler tarafından anlık olarak takip ediliyor. Lig'in 32. haftasında oynanan Fenerbahçe Kayserispor maçının ardından puan durumu da yenilendi. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 32. hafta sonundaki puan durumları.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN PUANI KAÇ OLDU?
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Fenerbahçe evinde Kayserispor'u konuk etti. 3-3'lik beraberlikle tamamlanan maçın ardından Fenerbahçe puanını 72'ye yükseltti. Dün oynanan Galatasaray-Bodrumspor maçından 2-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar puanını 77'ye çıkararak liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe 2 puan bıraktı, puan farkı 5'e indi
Fenerbahçe, Kayserispor karşısında son dakikalarda yediği golle sahasında puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor ile karşılaşırken mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bu maç öncesi ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertlilerin serisi sona ererken evinde oynadığı son 3 maçın 2'sinde puan kaybetti.
Jose Mourinho'nun öğrencileri bu sezon ligde 6. beraberliğini aldı. Deplasmanda Göztepe, Samsunspor, Eyüpspor ve Galatasaray ile berabere kalan Kanarya, sahasında ise Samsunspor ve Kayserispor ile yenişemedi.
Son 4 maçta kalesini gole kapatamadı
Kayserispor maçı öncesi ligde en az gol yiyen takım olan Fenerbahçe, bugün kalesinde 3 gol gördü. Samsunspor maçında yaşadığı golsüz beraberlik sonrası oynadığı son 4 karşılaşmada da kalesinde gol görürken, bu süreçte 7 gol yedi.
Fenerbahçe, gelecek hafta deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray evindeki yenilmezliğini 15'e çıkardı
Galatasaray, Bodrum FK maçıyla Trendyol Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 15 maça çıkardı. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla evinde yenilmezliğini de sürdürdü. Son olarak RAMS Park'ta geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye kaybeden Cimbom, Bodrum FK maçıyla birlikte ligde oynadığı 15 müsabakada 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı.