Ayasofya’da Kadir Gecesi

Kur’an-ı Kerim’in vahiy yoluyla Hz. Peygamber’e gönderilmeye başlandığı ve Kadir Suresi’nde ‘’bin aydan daha hayırlı’’ olduğu müjdelenen Kadir Gecesi Türkiye’nin dört bir köşesinde büyük bir coşkuyla idrak edildi. İftarın ardından camilere akın eden vatandaşlar geç saatlere kadar Kur’an-ı Kerim okuyup dualar etti. İstanbullular bu mübarek geceyi ihya için başta Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih, Büyük Çamlıca ve Eyüp Sultan gibi camileri tercih etti.

AKIN AKIN AYASOFYA’YA

86 yılın ardından yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 sene gecikmeli olarak 88 yıl sonra ilk kez Kadir Gecesi idrak edildi. Vatandaşlar, teravih namazlarını kılmak için “Fethin sembolü” olarak anılan Ayasofya’ya akın etti. Caminin içine sığmayan binlerce Müslüman, Sultanahmet Meydanı ve ara sokaklarda saf tuttu. Ayasofya çevresinde iftar saatinden önce hazır bulunan çok sayıda vatandaş, oruçlarını da burada açtı.

CAMİLER DOLUP TAŞTI

Başkentte ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde yer alan Beştepe Millet Camii ile Hacı Bayram Veli ve Kocatepe camilerine akın eden vatandaşlar namaz kıldı, dua etti. Edirne’de de vatandaşlar, başta Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camisi olmak üzere camileri doldurdu. Kadir Gecesi dolayısıyla kente gelen çok sayıda gurbetçi ve Batı Trakyalı vatandaş da Selimiye Camisi ve diğer camilerde namaz kılıp, dua etti.

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DUALARLA İHYA ETTİK

Bursa’da Ulu Cami avlusunda bir araya gelen vatanadaşlar iftardan sonra kılınan teravih namazının ardından geceyi dualarla ihya etti. Mevlana’nın şehri Konya’da da Selimiye Camisi’nde, Kubbe-i Hadra’nın (Yeşil Kubbe) gölgesinde toplanan çok sayıda vatandaş Kadir Gecesi’nde namaz kılıp, dua etti. Bu gece dualar başta Suriye ve Gazze olmak üzere zulüm altındaki Müslümanlar ve Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi için edildi.

Ali Erbaş

Huzurlu bir dünya İslam’la mümkün

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, Allah tarafından “bin aydan daha hayırlı” kılınan Kadir Gecesi’nin kıymetini Kur’an-ı Kerim’den aldığını belirtti. Kur’an-ı Kerim’in insanlara varoluş gayelerini, dünyada huzurlu yaşamanın, ahirette cennete kavuşmanın yollarını öğreten bir hidayet rehberi olduğuna işaret eden Erbaş, Kadir Gecesi’nin melekler ve Cebrail aleyhisselamın, Rabblerinin izniyle her bir iş için yeryüzünü şereflendirdiği ve alemin esenlikle dolduğu müstesna bir zaman olduğunu aktardı.

Huzurlu bir dünya İslam’la mümkün

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, Allah tarafından “bin aydan daha hayırlı” kılınan Kadir Gecesi’nin kıymetini Kur’an-ı Kerim’den aldığını belirtti. Erbaş, Kadir Gecesi’nin günah ve hatalardan arınmak için bir fırsat olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Her mümin tefekkürle hayatını muhasebe etmeli, hata ve günahları için samimi bir pişmanlıkla tövbe ve istiğfar etmelidir. Yeryüzünde kin ve nefretin, acı ve ızdırabın, şiddet ve savaşın bitmesi için çok dua etmeli ve gayrete yönelmelidir. Onurlu ve güvenli bir hayatın, adil ve huzurlu bir dünyanın ancak İslam’ın hakikatleriyle mümkün olacağının farkında olarak Kur’an-ı Kerim’in adalet, ahlak ve merhamet gibi evrensel ilke ve değerlerinin yeryüzüyle buluşturulması için daha çok çaba göstermelidir.”

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