Havai fişekle hem iftar hem kutlama

Sırbistan'dan ayrılarak 17 Şubat 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'nın en büyük ikinci şehri Prizren'de Ramazan ülkenin diğer şehirlerinden farklı atmosferde geçiyor. Osmanlı dönemine ait çok sayıda eseri içinde barındıran Prizren'de Ramazan’da özel gelenekler asırlardır yaşatılıyor. Prizrenli bir grup aktivist, 2017'de şehrin tarihi kalesindeki eski topun bulunduğu bölgeden "havai fişek" atarak iftar vaktini duyurmaya başladı. Daha sonra Prizren İslam Birliği tarafından sahiplenilen unutulmaya yüz tutmuş bu Ramazan geleneğini pratikte sürdürme görevi aktivist Varis Hashimi'ye düştü. İftar vakti hayatın durma noktasına geldiği Prizren'de havai fişeklerin sesi, şehrin tüm noktalarından işitilebiliyor.