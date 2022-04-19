Hem ibadet hem sosyalleşme ayı

Osmanlı, tarihe Ramazan kültürüyle de derin izler bıraktı. Hazırlıkları haftalar önce başlanan mübarek Ramazan’ın her günü her saati Osmanlı’da dolu dolu yaşanırdı. Maneviyatının yanı sıra toplumda Ramazan’da sosyal etkileşim doruğa çıkardı. Gündüzler tekke, türbe ziyaretleri, camideki vaazlar, iftar ve sahur hazırlıklarıyla, gecelerse ibadet, toplumu buluşturan çeşitli etkinliklerle geçerdi.

Halk iftardan sonra önce teravih namazına gider ibadetini yapar ardından toplumsal eğlencelerin tertip edildiği meydana doluşurdu.

MAKAMLI MANİLER, GÜREŞ

Sahura doğru meydanlara çıkan davulcuların manileri de Ramazan eğlencesinin önemli bir parçasıydı. Davulcu, maniyi ya kendisi ya yanında bulunan bir başkası ya da manici okurdu. Bu maniler rastgele söylenmez her biri özel makamlarıyla okunurdu. Ramazan ayının en ilginç eğlencesiyse güreşti.

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RAMAZAN Osmanlı İstanbul’unda Ramazan