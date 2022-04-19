Ramazan Hem ibadet hem sosyalleşme ayı
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Hem ibadet hem sosyalleşme ayı

Osmanlı, tarihe Ramazan kültürüyle de derin izler bıraktı. Hazırlıkları haftalar önce başlanan mübarek Ramazan’ın her günü her saati Osmanlı’da dolu dolu yaşanırdı. Maneviyatının yanı sıra toplumda Ramazan’da sosyal etkileşim doruğa çıkardı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Hem ibadet hem sosyalleşme ayı
Arşiv

Osmanlı, tarihe Ramazan kültürüyle de derin izler bıraktı. Hazırlıkları haftalar önce başlanan mübarek Ramazan’ın her günü her saati Osmanlı’da dolu dolu yaşanırdı. Maneviyatının yanı sıra toplumda Ramazan’da sosyal etkileşim doruğa çıkardı. Gündüzler tekke, türbe ziyaretleri, camideki vaazlar, iftar ve sahur hazırlıklarıyla, gecelerse ibadet, toplumu buluşturan çeşitli etkinliklerle geçerdi.

Halk iftardan sonra önce teravih namazına gider ibadetini yapar ardından toplumsal eğlencelerin tertip edildiği meydana doluşurdu.

MAKAMLI MANİLER, GÜREŞ

Sahura doğru meydanlara çıkan davulcuların manileri de Ramazan eğlencesinin önemli bir parçasıydı. Davulcu, maniyi ya kendisi ya yanında bulunan bir başkası ya da manici okurdu. Bu maniler rastgele söylenmez her biri özel makamlarıyla okunurdu. Ramazan ayının en ilginç eğlencesiyse güreşti.

Osmanlı İstanbul’unda Ramazan
RAMAZAN
Osmanlı İstanbul’unda Ramazan

Osmanlı’da Ramazan gelenekleri
RAMAZAN
Osmanlı’da Ramazan gelenekleri
O doğduğu gün gibi masumdu

O doğduğu gün gibi masumdu

​O'nun Gibi'nin 18. bölümü yayında.
Üç puan Galatasarayın

Üç puan Galatasaray'ın

Sarı kırmızılılar, Yeni Malatyaspor'u iki golle mağlup etti.
Mete Yarar: Pençe-Kilit operasyonu önce Garanın sonra da Kandilin kilidini açacak

​Erdoğan: Filistin davasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Ömer Çelik'ten Pençe-Kilit operasyonu açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.