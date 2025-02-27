İftar yaparken dikkat edin: Reflü'yü önlemek için yapılacaklar

Etlik Şehir Hastanesi'nden Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Deniz Armağan Deniz, ramazan ayında oruç tutarken sindirim sistemi ve mide sağlığı konusunda uyarılarda bulundu. Dr. Deniz, ramazan ayında reflü şikayetlerinde doğal olarak bir artış görüldüğünü, polikinliğe başvuruda artış olduğunu söyledi. Dr. Deniz, "

Çünkü reflünün mekanizmasında çok fazla yemek yemek, aşırı yemek yemek gibi sebepler var

. Biz iftarda toplum olarak çok fazla yemek yiyoruz. Ve yemek kültürümüz de acı, baharatlı, yağlı gıdalar. Bu tip yiyecekler reflü semptomu artırıyor. Biz reflü hastalarına bu tür gıdalardan uzak durmasını, acı, yağlı, ekşi, baharatlı gıdalar, çikolata, nane, domates gibi gıdalar, şerbetli tatlılar ve bu tür reflü artırıcı gıdalarından uzak durmasını tavsiye ediyoruz. Ama bizim de iftarda hep asit ve reflüyü artıran yemekler var.

O açıdan biz bu durumlarda öncelikle porsiyonu küçültmeyi öneriyoruz