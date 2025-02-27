İftar yaparken dikkat edin: Reflü'yü önlemek için yapılacaklar

Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi'nden Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Deniz Armağan Deniz, ramazan ayında özellikle reflü, gastrit, ülser ve kabızlık gibi mide rahatsızlıklarının arttığını söyleyerek, "Gün içinde sıkı kıyafetler giymemek, korse, kemer gibi aksesuarlardan uzak durmak gerekiyor. Çünkü karın içi basıncı arttığı zaman reflü de doğal olarak artacaktır. Bu tür önlemlerle reflüyü azaltabiliriz" dedi.
İftarı daha az yapmayı, gerekirse çorbayla başlayıp, küçük bir yemek, daha az porsiyon yemek, 2 saat sonra tekrar hafif bir yemek bu tür reflü semptomlarını azaltacaktır. Gün içinde de çok sıkı kıyafetler giymemek, korse gibi, kemer gibi kıyafetlerden ya da giyimlerden uzak durmak gerekiyor. Çünkü karın içi basıncı arttığı zaman reflü de doğal olarak artacaktır. Bu tür önlemlerle reflüyü azaltabiliriz" diye konuştu.
'SAHURU ERKENE ALMAK REFLÜNÜN ŞİDDETİNİ ARTTIRIYOR'
Dr. Deniz, reflünün yanında gastrit, ülser, hazımsızlık gibi rahatsızlıkların da ramazanda çok sık görüldüğünü söyleyerek, "Özellikle gastrit gibi bulgular yine aynı şekilde çok fazla yemek yemeye bağlı, mide asistresini artıran gıdalarla beslenerek, sodayı hazımsızlığı geçirsin diye bu dönemde çok tüketmek de hazımsızlığı artırıyor" dedi.