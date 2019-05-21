İsraf haddi aşmaktır

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), bir süre önce yaptığı açıklamada Türkiye’de günlük 4 milyon 900 bin ekmeğin çöpe atıldığını, 214 milyar liralık gıda israfı yapıldığını bildirdi. Ramazan ayında çöpe atılan ekmek miktarında artış göze çarptı. Avcılar’da özellikle sabah saatlerinde çöp konteynerlerinin üzerinde veya yanında ekmek poşetleri dikkat çekerken, bunu görenler israfın önüne mutlaka geçilmesi gerektiğini söyledi. Konuyla ilgili konuşan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Ramazan ayında acı da olsa israfın arttığını söyledi.

Hasan Kamil Yılmaz

İSRAF ÖNEMLİ BİR KUL HAKKI

İsrafı ‘Cenabıhakk’ın en sevmediği kul zaaflarından bir tanesi’ olarak nitelendiren Yılmaz, şöyle devam etti: “Allah’ın bize emanet olarak verdiği nimetlerden gereği gibi istifade etmeliyiz. İstifade etmediklerimizi başka insanlarla paylaşmalıyız. Ama asla başkalarının istifade edemeyeceği şekilde telef etmemeliyiz. Telef etmek; başkalarının hakkına girmek demektir. Çünkü bu bizim emanetimiz ise ve kullanmayıp çöpe atmışsak bundan sorumluyuz. İsrafın çok önemli kul hakkı olduğunu düşünüyorum. Allahüteala buyuruyor ki; ‘Yiyiniz, içiniz ancak, israf etmeyiniz.’ Allah, israf edenleri sevmez. İsraf; haddi aşmak demektir. Kanaatsiz davranmak, Allah’ın verdiklerini hoyratça kullanmak demektir.”

Müftü Yılmaz şöyle konuştu:

İsraf; Cenabıhakk’ın verdiği nimetleri hak etmediğimiz şekilde telef etmek, başkalarının haklarına zarar vererek yok etmek demektir. Bu hiç kabul edilebilir bir şey değildir. Cimrilik ne kadar kötü bir vasıfsa, israf da o kadar kötü bir vasıftır. Telef etmek; başkalarının hakkına girmek demektir.