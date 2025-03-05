Kuyrukta bekleten lezzet

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi ‘Ramazan pidesi’ kokusuyla ve lezzetiyle mahalle sakinlerini fırınların önünde oluşan kuyrukta buluşturuyor. Pide ustaları, sıcak pideleri hazırlamak için yoğun mesai harcıyor. Öğle vakti unu kazanlara dolduran ustalar pide yapımı için yaklaşık bir saat hamuru yoğuruyor. Hamuru bir süre dinlenmeye bırakan ustalar, ardından pide yapımı için gramajına göre hazırladıkları hamurları, isteğe bağlı olarak üzerine susam ve yumurtalı olarak hazırlıyor. Daha sonra odun ateşiyle fırını yakan ustalar, hazırlanan pideleri iftara yakın pişiriyor. Taş fırından çıkan pidenin kokusunu duyan mahalle sakinleri, iftar vaktine yakın fırınların önündeki kuyrukta yerlerini alıyor. Buram buram kokan sıcak pidesini alan vatandaşlar, evlerinin yoluna koyuluyor. Pide ustası Özcan Taşçı, yaklaşık 44 yıldır fırında çalıştığını söyledi. Pidenin lezzetini ramazan ayından aldığına inandığını dile getiren Taşçı, yorgunluğunu pide sırasında bekleyen insanları gördüğünde unuttuğunu vurguladı.