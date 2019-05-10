Ramazan Peygamberimizin en sevdiği yemekler
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RAMAZAN HABERLERİ

Peygamberimizin en sevdiği yemekler

Sofrada kendisinden yaşça büyük kimse varsa asla yemeğe başlamayan, yemek davetlerine hep icabet eden, yemeği hep sağ eliyle yiyip, mutlaka Besmele ile başlayan, yemeğin dibini asla bırakmayan, aile fertlerinin yemeği hep bir arada yemelerini tavsiye eden bir Peygamber… Lokma Dergisi, Peygamber Efendimizin (s.a.v) yemek yeme alışkanlıkları ve en sevdiği yemekleri bizlere tekrar hatırlatıyor.

Haber Merkezi Lokma
Peygamber Efendimizin (s.a.v) en sevdiği yemekler
Peygamber Efendimizin (s.a.v) en sevdiği yemekler

Âlemlere rahmet olan Efendimizin doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır. Bu gece yani Kutlu Doğum, Müslümanlar arasında yüzyıllardır kutlanmaktadır. Sofrada kendisinden yaşça büyük kimse varsa asla yemeğe başlamadığını, yemek davetlerine hep icabet ettiğini, yemeği hep sağ eliyle yediğini, mutlaka Besmele ile yemeğe başladığını, yemeğin dibini asla bırakmadığını, aile fertlerinin yemeği hep bir arada yemelerini tavsiye ettiğini öğrendik. Fena kokan bir şeyi yemeden evvel defalarca düşündüğünü, “Acaba birisi rahatsız olur mu?" diyerek sevdiği bir şey olsa bile yemediğini öğrendik ve ne kadar muhteşem bir Peygamber'in ümmetiyiz diyerek tekrar tekrar şükrettik. Lokma Dergisi bu dosyasında Efendimizin sevdiği yemekleri, onun fazilet dolu hayatındaki yeme içme alışkanlıklarını Nisan ayı sayısında derledi.
En sevdiği yemek
Enes (r.a) “Peygamberimizin en sevdiği yemek kabaktı" buyuruyor. Bu rivayet Bulgaristan'da yaşayan Müslümanların kültüründe, Peygamberimizin doğum gününde kabak pişirmeyi bir alışkanlığa dönüştürmüş. Asırlar sonra, Peygamberlerinin dünyaya gelişini, yine Peygamberlerinin en sevdikleriyle kutlayan narin kalpler… Bu gelenek, Bulgaristan'da yaşayan Müslümanlar, Türkiye'ye göç ettiklerinde de devam eder. Bugün hâlen Peygamberimizin doğum gününde, göçmen evlerinde kabak özene bezene pişirilir.

0. Kabak Yemeği
Peygamberimizin en sevdiği yemekler
Malzemeler:
1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan
2 corba kaşığı zeytinyağı
4 adet orta boy doğranmış kabak
Tuz

Hazırlanışı:
Kuru soğan ve zeytinyağını tencereye alın ve solana kadar soteleyin. Üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edin. Kabakları da ekleyin tuzunu ayarlayıp yumuşayıncaya kadar pişirin.

1. Tirit
Peygamberimizin en sevdiği yemekler
Malzemeler:

• 500 gr kemikli kuzu eti
• 1 çorba kaşığı zeytinyağı
• 4 adet lavaş ekmeği

Hazırlanışı:
Kemikli kuzu etini ve zeytinyağını tencereye alıp 2 dakika soteleyin ve üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edip pişmeye bırakın. Köpükleri yüzeye cıkınca kevgir yardımıyla alın. Etler kemiklerinden iyice ayrılıncaya kadar pişirin. Tuzunu ayarlayın. Servis tabaklarına lavaş ekmeklerini didikleyin ve üzerlerine et suyu gezdirin. Etleri de üzerlerine didikleyip servis edin.





2. Ballı un helvası
Peygamberimizin en sevdiği yemekler
Malzemeler:
• 1 su bardağı tam buğday unu
• 50 gr tereyağı
• . su bardağı zeytinyağı
• Bir cimdik tuz
Şerbeti İçin:
• 1. su bardağı sut
• ⅓ su bardağı bal

Hazırlanışı:
Şerbet malzemelerini eriyene kadar ocakta karıştırın ve kenara alın. Diğer malzemeleri ocağa alın ve orta ateşte yaklaşık 30-35 dakika unun kokusu çıkıp rengi donene kadar kavurun. Ilık şerbeti dikkatlice kavrulmuş unun üzerine ilave edin ve bir yandan karıştırın. Şerbeti tamamen çektikten sonra 5 dakika daha kavurun ve servis tabağına alın.
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