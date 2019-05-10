Peygamberimizin en sevdiği yemekler

Âlemlere rahmet olan Efendimizin doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır. Bu gece yani Kutlu Doğum, Müslümanlar arasında yüzyıllardır kutlanmaktadır. Sofrada kendisinden yaşça büyük kimse varsa asla yemeğe başlamadığını, yemek davetlerine hep icabet ettiğini, yemeği hep sağ eliyle yediğini, mutlaka Besmele ile yemeğe başladığını, yemeğin dibini asla bırakmadığını, aile fertlerinin yemeği hep bir arada yemelerini tavsiye ettiğini öğrendik. Fena kokan bir şeyi yemeden evvel defalarca düşündüğünü, “Acaba birisi rahatsız olur mu?" diyerek sevdiği bir şey olsa bile yemediğini öğrendik ve ne kadar muhteşem bir Peygamber'in ümmetiyiz diyerek tekrar tekrar şükrettik. Lokma Dergisi bu dosyasında Efendimizin sevdiği yemekleri, onun fazilet dolu hayatındaki yeme içme alışkanlıklarını Nisan ayı sayısında derledi.

En sevdiği yemek

Enes (r.a) “Peygamberimizin en sevdiği yemek kabaktı" buyuruyor. Bu rivayet Bulgaristan'da yaşayan Müslümanların kültüründe, Peygamberimizin doğum gününde kabak pişirmeyi bir alışkanlığa dönüştürmüş. Asırlar sonra, Peygamberlerinin dünyaya gelişini, yine Peygamberlerinin en sevdikleriyle kutlayan narin kalpler… Bu gelenek, Bulgaristan'da yaşayan Müslümanlar, Türkiye'ye göç ettiklerinde de devam eder. Bugün hâlen Peygamberimizin doğum gününde, göçmen evlerinde kabak özene bezene pişirilir.

0. Kabak Yemeği Malzemeler:

• 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan

• 2 corba kaşığı zeytinyağı

• 4 adet orta boy doğranmış kabak

• Tuz



Hazırlanışı:

Kuru soğan ve zeytinyağını tencereye alın ve solana kadar soteleyin. Üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edin. Kabakları da ekleyin tuzunu ayarlayıp yumuşayıncaya kadar pişirin.





1. Tirit Malzemeler:



• 500 gr kemikli kuzu eti

• 1 çorba kaşığı zeytinyağı

• 4 adet lavaş ekmeği



Hazırlanışı:

Kemikli kuzu etini ve zeytinyağını tencereye alıp 2 dakika soteleyin ve üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edip pişmeye bırakın. Köpükleri yüzeye cıkınca kevgir yardımıyla alın. Etler kemiklerinden iyice ayrılıncaya kadar pişirin. Tuzunu ayarlayın. Servis tabaklarına lavaş ekmeklerini didikleyin ve üzerlerine et suyu gezdirin. Etleri de üzerlerine didikleyip servis edin.











