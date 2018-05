Ramazan'ın getirdikleri

Doç. Dr. Ömer Bolat, Derin Ekonomi okuyucuları için Ramazan ayının hayatımızda değiştirdiği noktaları yazdı.

Ramazan ayı, bereket ayıdır, içinde 1000 aydan (84 yıl) daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi'nin idrak edildiği aydır, huzur ayıdır, muhasebe yapma ve arınma ayıdır, af dileme ve mağfiret ayıdır. Allah rızası için oruç tutan Mümin, oruç süresince yemeden, içmeden, diğer dünyevi zevklerden, haramlardan kaçınarak, bir fedakarlık ve arınma farzını yerine getirmektedir. Fakir, muhtaç ve aç insanlarla aynı konuma gelerek onların halini anlayabilmektedir. İftar sofralarında ailesiyle, akraba ve dostlarıyla hasret gidermekte, fakir ve muhtaçları iftar sofralarında sevindirmektedir, onlara erzak kolileri dağıtmaktadır. Bu feyizli atmosfer Sahur sofralarında daha da güçlenmektedir. Camilerde Mukabele şeklinde Kuran-ı Kerim okunmakta, Teravih Namazları kılınmaktadır.



Müminler, fakirlerin gıda, erzak, giyim ve diğer ihtiyaçlarını karşılamakla dayanışma ve paylaşma görevlerini yerine getirirler. “Zekat, zenginin borcu, fakirin alacağıdır." Fitre ve zekat vermek İslam'ın mali ibadetlerindendir, bir mecburiyettir, toplumda sosyal eşitleme, denge kurma mekanizmasıdır. Ramazan ayında haneler bereketlenir, huzur artar, çarşı pazar, başta gıda alımları ile, Ramazan Bayramına doğru da kıyafet alımları ile çok bereketlenir. İftar davetleri, lokanta ve turizm tesislerini bereketlendirir.

Ramazan ayı geldiğinde, istatistikler hep göstermiştir ki, suç sayısı hızla azalır, asayiş ve huzur ortamı güçlenir. Oruç ibadetinin vücut sağlığına olan çokça faydaları nedeniyle, hastanelerdeki hasta ve muayene sayıları yüzde 50' den fazla düşer, vatandaşın ve devletin sağlık harcamaları azalır.

29 ya da 30 günlük oruç ibadeti coşkusu, mübarek Ramazan Bayramı ile zirveye ulaşır. İnsanlar akrabaları, sevdikleri, komşuları ile bayramlaşır, hasret giderir, memleketlerine gider, sıla-i rahim yaparlar. Ulaşım sektörü, tekstil – giyim, gıda – çikolata, şekerleme sektörleri 1 ayda yılın en büyük satışlarını yaparlar.

Sonuç olarak, Ramazan ayı, ibadet yönüyle fedakarlık, arınma, Allah'a yaklaşma; sosyal yönüyle dayanışma, paylaşma, birleştirici, bütünleştirici; mali yönüyle toplumda sosyal eşitleme, dengeleme; ekonomik yönüyle büyüme, bereket ve harman; toplumsal yönüyle huzur, asayiş, sağlık gibi çok yönlü faydaları olan mübarek, kerim ve kutsal bir aydır. Keşke her ayımız, her günümüz, Ramazan sıcaklığı, şefkati, rahmeti, bereketi ile dopdolu olsa.

Not : Okuyucularımızın ve tüm Müslümanların mübarek Ramazan ayını ve Bayramını gönülden tebrik eder, huşu içinde ve Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmış olarak geçirmelerini dilerim.