RamazanRamazanın getirdikleri
  • İMSAK00:00
  • GÜNEŞ00:00
  • ÖĞLE00:00
  • İKİNDİ00:00
  • AKŞAM00:00
  • YATSI00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE00:00:00
İMSAKİYE 2018
RAMAZAN HABERLERİ

Ramazan'ın getirdikleri

İlk bakışta Ramazan ayı 30 gün boyunca Müslümanların İslam'ın 5 ana şartından birisi olan Oruç tutma ibadetini yapmakla mükellef oldukları bir ay olarak düşünülebilir. Ancak Ramazan ayı ve onun sembolü Oruç tutmanın ferdi bir ibadet olması yanında, Ramazan ayının o kadar çok toplumsal, ekonomik, mali, sağlık, sosyal, asayiş ve huzur açılarından faydaları var ki. Ramazan ayı yüce Kitabımız Kuran-ı Kerim' in Rabbimiz Allah (C.C) tarafından insanlara rehber olması için vahiy yoluyla indirildiği kutsal aydır.

Derin Ekonomi
Ramazan ayı sadece İslam'ın 5 şartından biri olan oruç ibadeti için midir?
Ramazan ayı sadece İslam'ın 5 şartından biri olan oruç ibadeti için midir?

Doç. Dr. Ömer Bolat, Derin Ekonomi okuyucuları için Ramazan ayının hayatımızda değiştirdiği noktaları yazdı.

Ramazan ayı, bereket ayıdır, içinde 1000 aydan (84 yıl) daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi'nin idrak edildiği aydır, huzur ayıdır, muhasebe yapma ve arınma ayıdır, af dileme ve mağfiret ayıdır. Allah rızası için oruç tutan Mümin, oruç süresince yemeden, içmeden, diğer dünyevi zevklerden, haramlardan kaçınarak, bir fedakarlık ve arınma farzını yerine getirmektedir. Fakir, muhtaç ve aç insanlarla aynı konuma gelerek onların halini anlayabilmektedir. İftar sofralarında ailesiyle, akraba ve dostlarıyla hasret gidermekte, fakir ve muhtaçları iftar sofralarında sevindirmektedir, onlara erzak kolileri dağıtmaktadır. Bu feyizli atmosfer Sahur sofralarında daha da güçlenmektedir. Camilerde Mukabele şeklinde Kuran-ı Kerim okunmakta, Teravih Namazları kılınmaktadır.


Müminler, fakirlerin gıda, erzak, giyim ve diğer ihtiyaçlarını karşılamakla dayanışma ve paylaşma görevlerini yerine getirirler. “Zekat, zenginin borcu, fakirin alacağıdır." Fitre ve zekat vermek İslam'ın mali ibadetlerindendir, bir mecburiyettir, toplumda sosyal eşitleme, denge kurma mekanizmasıdır. Ramazan ayında haneler bereketlenir, huzur artar, çarşı pazar, başta gıda alımları ile, Ramazan Bayramına doğru da kıyafet alımları ile çok bereketlenir. İftar davetleri, lokanta ve turizm tesislerini bereketlendirir.
Ramazan ayı geldiğinde, istatistikler hep göstermiştir ki, suç sayısı hızla azalır, asayiş ve huzur ortamı güçlenir. Oruç ibadetinin vücut sağlığına olan çokça faydaları nedeniyle, hastanelerdeki hasta ve muayene sayıları yüzde 50' den fazla düşer, vatandaşın ve devletin sağlık harcamaları azalır.
29 ya da 30 günlük oruç ibadeti coşkusu, mübarek Ramazan Bayramı ile zirveye ulaşır. İnsanlar akrabaları, sevdikleri, komşuları ile bayramlaşır, hasret giderir, memleketlerine gider, sıla-i rahim yaparlar. Ulaşım sektörü, tekstil – giyim, gıda – çikolata, şekerleme sektörleri 1 ayda yılın en büyük satışlarını yaparlar.
Sonuç olarak, Ramazan ayı, ibadet yönüyle fedakarlık, arınma, Allah'a yaklaşma; sosyal yönüyle dayanışma, paylaşma, birleştirici, bütünleştirici; mali yönüyle toplumda sosyal eşitleme, dengeleme; ekonomik yönüyle büyüme, bereket ve harman; toplumsal yönüyle huzur, asayiş, sağlık gibi çok yönlü faydaları olan mübarek, kerim ve kutsal bir aydır. Keşke her ayımız, her günümüz, Ramazan sıcaklığı, şefkati, rahmeti, bereketi ile dopdolu olsa.
Not : Okuyucularımızın ve tüm Müslümanların mübarek Ramazan ayını ve Bayramını gönülden tebrik eder, huşu içinde ve Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmış olarak geçirmelerini dilerim.

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu
Gündem

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu

Antalya'da Olimpos turizm merkezinde oynarken köpeğinin peşine takılıp ormanda kaybolan 2,5 yaşındaki Şems Ateş Uygur, 12 saat sonra içi su dolu sulama havuzunu kapatan brandanın üzerinde uyurken bulundu. Çocuğunu bulan ekiplere teşekkür eden baba Hakan Uygur, "Olayın şokunu henüz üzerimden atabilmiş değilim. Bütün ekipler aramak için seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun. Çok stresli bir geceydi. Çocuğum sağ salim bulunduğu için çok mutluyum" dedi.
A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı
Spor

A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı

A Milli Takımızın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Rumen teknik adam Mircea Lucescu aday kadroda sürpriz isimlere yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Bizler ülkemizde seçilme yaşını 18'e indirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek
Gündem

TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek

İstanbul'da kapatılan bir fabrikaya ait 6 maya kazanı deniz yoluyla getirildiği İnebolu Limanı'ndan TIR'lara yüklenerek Ankara'ya taşınıyor. Dev kazanları taşıyan TIR'ların güzergahındaki köy yolunda geçit vermeyen bir evin çatısı kesilerek düzenlendi. Zorlu yolculuğun 20 gün sürmesi planlanıyor.
Amasya'da bir deprem daha oldu
Gündem

Amasya'da bir deprem daha oldu

Amasya'da deprem meydana geldi. Merkez üssü Merzifon ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. Merzifon saat 07.35'te de 4,1 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.