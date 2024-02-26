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Ramazan Ayı'na kaç gün kaldı? 2024 Ramazan ayı başlangıcı

Mübarek Ramazan ayı için bekleyiş sürüyor. Şaban ayının gelmesi ile birlikte Ramazan ayı için hazırlıklar başladı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahura kalkılacak ve ilk oruçlar için niyet edilecek. Türkiye'de de vatandaşlar ilk orucun ne zaman tutulacağını Ramazan ayının hangi gün başlayıp hangi gün biteceğini araştırıyor. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan'a kaç gün kaldı? İşte ayrıntılar...

12:22 - 26/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:22 - 26/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Ramazana kaç gün kaldı?
Ramazana kaç gün kaldı?
11 Ayın sultanı olarak bilinen mübarek
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RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI? ORUÇ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan'a 14 gün kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayının 1. günü 11 Mart 2024 Pazartesi gününe denk gelmekte. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 6 Nisan tarihinde idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2024 yılında nisan ayına denk geliyor. Arefe günü 9 Nisan Salı olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 10 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor.

KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ?

İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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